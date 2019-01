La industria petrolera es sumamente compleja y requiere de personas experimentadas y conocedoras, tanto para administrarla y participar en ella, como para entenderla y analizarla correctamente.

Hace una semanas circuló en redes sociales un cuadro que comparaba las décadas que llevan en el negocio los directivos de las grandes petroleras del mundo con la nula experiencia del actual director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que, dicho sea de paso, es la misma que tuvieron 15 de 21 individuos que lo antecedieron en el cargo.

Lo mismo sucede con la mayoría de quienes en diversos medios de comunicación analizan y comentan sobre la industria: en realidad, no son verdaderos especialistas en la materia.

Yo, por carecer de la experiencia y los conocimientos necesarios, me declaro incompetente para comentar atinadamente lo que está ocurriendo en la mal llamada empresa productiva del Estado. Prefiero transcribir en este espacio parte del análisis que hizo un verdadero experto, Ramsés Pech, sobre el tema. Basa sus estudios “en su experiencia de 22 años de ingeniero en la industria de la energía, así como en economía para la planeación, diseño y operación (campo) en proyectos”.

Esto es parte de su análisis:

“La noticia de la baja en la calificación crediticia de Pemex simplemente indica que la deuda de más de 100,000 millones de dólares no es atractiva para el mercado y que tendrá un costo mayor en el interés ante la imposibilidad de no poder asegurar cómo y cuándo pagar, siendo que el aval de Pemex es la nación.

“El dinero colocado por bonos está referenciado a las reservas certificadas ligadas a la certidumbre de extraer el hidrocarburo a superficie para su comercialización con el objetivo de poder pagar el apalancamiento por medio de los bonos. Se podrán tener muchas reservas, ¿pero cuál es el plan creíble para sacar a superficie el crudo/gas?

“El dinero es prestado para extraer materia prima, pero no para transformarla. Los inversionistas concluyen que no es atractivo prestarle a Pemex porque no ven un plan a mediano/largo plazo ligado al volumen de extracción de hidrocarburos. Al bajar la certidumbre (orientada por las calificadoras), sigue siendo posible colocar deuda pero a un costo mayor. Se advierte que la tasa de interés que amortice la deuda deberá estar sustentada en un plan correcto de cómo pagarla con el producto final, ligado a un balance financiero sustentado en ventas/costos financieros-operativos que ayuden a pagar lo comprometido.

“El plan presentado al 2024 sólo indica cómo llegar hasta esta fecha, pero no a más largo plazo. El presupuesto para el 2019 contempla una inversión de 13,700 millones de dólares, de los cuales, 10,700 millones están destinados a la exploración-producción, lo que sólo ayudará a mantener el volumen actual de hidrocarburos de alrededor de 1.8 millones de barriles diarios. Pemex requiere de una mayor cantidad de dinero para poder apalancar el crecimiento de la plataforma de producción, en consecuencia, se deberá destinar un mayor monto del presupuesto de la Federación a la empresa. La pregunta es si habrá dinero suficiente para ello o si será necesario colocar deuda con una tasa más alta de interés y baja rentabilidad”.

Continuará mañana...

