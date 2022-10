¿Para cuándo verdad y justicia?

Un día antes de terminar su más reciente mandato, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), nombrado por la CIDH para acompañar las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa en 2015, presentó en una conferencia de prensa sus hallazgos más recientes y recomendó crear un mecanismo de seguimiento a las investigaciones en curso. Con base en datos verificados, los expertos confirmaron el involucramiento de integrantes de las fuerzas armadas, policías de todo nivel y autoridades municipales, además de criminales, en la violación masiva de derechos humanos que sigue impune después de 8 años.

A diferencia de la “verdad histórica” construida el sexenio pasado, las investigaciones que el GIEI ha hecho públicas en tres informes y en esta comunicación no eluden el horror de la macrocriminalidad (que no se limita a Iguala) ni la responsabilidad del Ejército en la desaparición y asesinato de los estudiantes. Éste, por ejemplo, no impidió la masacre pese a conocer los hechos del 26 y 27 de septiembre en tiempo real pues monitoreaba a los estudiantes desde el día 20 (en vista del 2 de octubre); tampoco rescató al soldado infiltrado en la normal rural. Por el contrario, hay documentos que probarían la participación de diversos elementos en la desaparición de los jóvenes y referencias, en las comunicaciones de los criminales (Guerreros Unidos), a relaciones de éstos con diversos oficiales y agentes estatales. Por otro lado, la información de la fiscalía de Chicago acerca del quinto autobús secuestrado por los estudiantes, que llevaba un cargamento de heroína, también da pistas sobre la colusión de criminales y funcionarios en el trasiego regular de droga desde Iguala.

De confirmarse que en ese autobús estaría la clave de la masacre, ¿qué país es éste en que por proteger un cargamento ilícito se mata y desaparece a estudiantes y se construye una mentira monstruosa como la historia del basurero de Cocula y su pira imposible? Esa versión alucinante, con que se pretendió engañar a las familias y a la sociedad, no bastó para cerrar el caso; sí para degradar el sistema de justicia y agudizar el sufrimiento de las familias que, pese a todo, siguen esperando verdad y justicia.

En cuanto al estado de las investigaciones, la exposición del GIEI sugiere una preocupante contradicción al interior del gobierno actual. Por un lado, subrayaron que por órdenes del presidente pudieron acceder a archivos de Sedena; sin embargo, no han obtenido toda la información que solicitaron. Por otra parte, expresaron que la reciente interferencia de la FGR en el caso pone en riesgo la impartición de justicia. Indicaron que la intempestiva detención del exprocurador Murillo Karam no se basó en la investigación de la fiscalía especial (UEILCA), sino se armó desde la FGR sin conocimiento suficiente. A su vez, la petición de la FGR de que el juez cancelara 21 órdenes de aprehensión, que incluían a militares, parecería responder a motivos políticos, no a una lógica jurídica. A estas acciones, que habrían llevado a la renuncia del fiscal Gómez Trejo, siguió el cuasi desmantelamiento de la UEILCA, lo que significa “un retraso de tres a cinco años” en las investigaciones.

¿Se están de nuevo obstaculizando las investigaciones para proteger al ejército? ¿Es creíble que la detención de 20 militares provocaría una rebelión, como afirmó el presidente? ¿A quién conviene una justicia selectiva? No a la sociedad. ¿A las fuerzas armadas? Dudoso.

La impostura de los gobiernos ante las demandas de justicia ofende y daña, como señaló Carlos Beristain, a las familias de los estudiantes, que no pueden cerrar el duelo y han padecido engaños y presiones. Afecta de hecho a la sociedad entera: la mentira y la impunidad nos dejan inermes ante el crimen.

Bien lo advirtió el GIEI: lo que está en juego en el caso Ayotzinapa es la posibilidad de saber la verdad y acceder a la justicia en México.