Panorama económico 2023: incertidumbre como constante

El 2022, desde sus inicios, se auguró como un año complejo en el que la inflación se robaría por completo el protagonismo económico.

Durante tal año, esa fue la narrativa que se adoptó, no solo por los ya conocidos desbalances entre oferta y demanda, sino que el panorama se ennegreció ante conflictos bélicos.

Ante tal contexto, los encargados de mantener el poder adquisitivo de sus monedas, es decir, los bancos centrales, se vieron obligados a tomar agresivas medidas para intentar frenar los desequilibrios en precios que generaron escandalosos niveles de inflación en prácticamente todo el mundo. Así, un ciclo mundial de restricción monetaria se fue materializando.

Con dicha antesala, el 2023 se pronostica como un año de desaceleración económica que no solo será consecuencia de elevados niveles en tasas de interés, sino que el fenómeno de la inflación continúa latente, si bien parece haber tocado su techo en varias naciones del mundo.

Bajo ese contexto, y dada la importancia comercial existente con México, es natural preguntarse cuál será la dirección de la que presume ser la economía más grande del mundo dadas las actuales condiciones y la nada despreciable probabilidad de una recesión.

Si bien en el primer y segundo trimestre del año pasado se cumplieron las condiciones técnicas de una recesión, el tercer trimestre vino a dar esperanzas al ritmo de crecimiento económico.

Aunado a lo anterior, el mercado laboral ha presentado una fortaleza inusitada que no deja de sorprender lectura tras lectura, lo que pone de manifiesto la fortaleza de tal nación.

Sin embargo, no se debe olvidar el horizonte de política monetaria, es decir, dicha política opera mediante rezagos y no de manera inmediata.

Ante tal panorama, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se encuentra en una posición por demás compleja, pues si bien la inflación parece haber alcanzado un techo, esta se encuentra sustancialmente alejada de su meta.

De igual forma, el órgano central, muy seguramente, intentará resarcir su error de actuar tardíamente ante componentes estructurales que estaban dando forma a una inflación desmedida, ello lo conseguiría mostrando mayor contundencia hacia adelante, es decir, no solo seguirían subiendo tasas, sino que el tiempo que las mantendría elevadas se prolongaría por más tiempo del estimado, lo que indudablemente tendrá efectos desfavorables en el crecimiento.

Si bien es una medida “dolorosa”, resulta necesaria ante los niveles inflacionarios, ante la fortaleza del mercado laboral y para intentar combatir los efectos de la continua laxitud monetaria.

Ahora bien, el panorama en México no se encuentra exento de las desafiantes condiciones globales que suponen el presente año, después de gratas sorpresas en la actividad económica derivadas del dinamismo de las exportaciones y la fortaleza de los servicios, una variación superior al 3% para el 2022 se antoja muy probable.

Con ello, la actividad económica ya alcanzaría sus niveles registrados previos a la pandemia, sin embargo, hay que ser muy cuidadosos, ya que dichos niveles mostraban señales claras de desaceleración.

Ahora, ante el inminente proceso de ralentización en Estados Unidos, la atonía de la inversión, la aún desbordada inflación y el aumento generalizado en el costo del dinero, nos lleva a estimar una variación del PIB mexicano de tan solo 0.8% para el presente año.

Por su parte, si la inflación continúa como se tiene previsto, no se materializan nuevos choques, la política monetaria no se relaja y no se compromete la autonomía y credibilidad de Banxico, podríamos empezar a ver niveles del orden del 5% hacia la segunda mitad del año.

Por lo anterior, se concluye que el presente año conlleva retos mayúsculos para la política económica, sin embargo, entre todas las condiciones desfavorables, siempre existen oportunidades atractivas, las cuales, si se realizan con un análisis estricto, eventualmente supondrán ganancias.

En ese sentido, destaca la importante apreciación que la divisa mexicana ha registrado en las primeras jornadas del año, ímpetu que se ha contagiado al principal índice bursátil, ya que ambos indicadores registran variaciones, en lo que va del año, de 3.25 y 9.39%, respectivamente.

Lo anterior como consecuencia de un apetito por riesgo generalizado, sin embargo, dicha tendencia podría no ser sostenible si las expectativas de las decisiones monetarias no se cumplen como el mercado las tiene descontadas.