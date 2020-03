A la hora de pergeñar estas líneas estaba por reunirse, por fin, el Consejo General de Salubridad, el organismo constitucionalmente facultado para dictar las medidas indispensables para atender emergencias sanitarias, como los es la pandemia del COVID 19.

A pesar de las resistencias en Palacio, han detectado que instituciones y organizaciones de la sociedad, desde las Iglesias hasta supermercados y bancos, han tomado decisiones para prevenir contagios.

Presidido por el Presidente de la República, el Consejo General de Seguridad dictará medidas que obligatorias, pero también es una decisión política que evita que la sociedad rebase al Gobierno Federal, como hace 35 años.

Negocia Ebrard cierre de la frontera

Hace unos días anunció el Primer Ministro canadiense Pierre Trudeau el acuerdo a que llegó con Washington para cerrar la frontera común a "tráfico no esencial" como estrategia contra la pandemia de coronavirus.

Según fuentes de la cancillería, ya el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard está en pláticas con el gobierno de Estados Unidos para tener un acuerdo parecido sobre la frontera común

Sabe el gobierno de México que el cierre no interrumpe el tránsito de mercancías ni las cadenas de suministro, sólo restringe el tránsito de personas. Pragmáticamente, el gobierno de México concluyó que es preferible un cierre acordado a uno escandaloso.

Quieren minar a sindicatos federales

Como todo partido satélite que se respete, el Partido del Trabajo hace el trabajo sucio de Morena. Así presentó iniciativa para debilitar a los sindicatos de las dependencias de todo el gobierno federal.

Quieren que el 50 por ciento de las plazas dejen de ser sindicalizadas para depender directamente de cada dependencia administrativa, para quitarles fuerza y afiliados.

Por eso, no por el coronavirus, ayer tuvo Mario Delgado rebelión y portazo de sindicalizados e interrupción de la sesión. Por ahora no pasará nada, aceptarán todo lo que pidan los sindicatos, pero penderá sobre los líderes la Espada de Damocles.

NOTAS EN REMOLINO

Ya debieran tener claro los dirigentes empresariales que aquí no habrá plan de ayuda. En Palacio Nacional decidieron que no sacrificaran los programas sociales ni los grandes proyectos... Curioso que nadie publicó la información que desde ayer se empezaron a distribuir las combinaciones de reactivos, los kits, para hacer pruebas de coronavirus a 35 mil personas... La venganza es un plato que sabe mejor cuando se come frío, dice un viejo refrán. Lo confirma el enjuiciamiento de Rosario Robles, ejemplo de ensañamiento y cobro de vendettas que no por empolvadas dejan de escocer... ¿Alguien ha hecho cálculos de cuántos desempleados provocaría una baja tan brutal como de un eventual decrecimiento del PIR de 4 por ciento? Curioso, ni en los gobiernos de izquierda dejamos de ser una estadística... Mucho trabajo costará al coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal para que las plataformas digitales, como Netflix tengan un contenido nacional de 30 por ciento. Como sea ahí queda para eventualmente negociar para imponerles algún impuesto...