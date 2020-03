Estas líneas se pergeñan antes de la reunión del gabinete presidencial en Palacio Nacional, al convocarse a la misma hora de la diaria conferencia del subsecretario Hugo López Gatel, es probable que uno de los temas de la reunión será la pandemia.

Y se tendrá un plan integral para enfrentarla y también a las consecuencias económicas, políticas y sociales que México debe sortear, entre las cuales están los dineros que harán falta.

Dicen que dispondrán de 3,500 millones de pesos para los insumos para la pandemia, pero, si aún no los compran, ¿quién garantiza que los conseguirán al precio calculado? Capaz que rechinan las costuras de la austeridad republicana.

Sesiones del Congreso, decide Palacio

Se reunieron autoridades de salud con las Juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados. Les explicaron las fases de la pandemia y, según Ricardo Monreal, tendrían hasta la tercera semana de abril para sesionar.

Si el mensaje es el mismo en San Lázaro, seguramente Mario Delgado coincidirá con Monreal que podrían contar con cuatro semanas de sesiones, lo cual los llevaría casi al 30 de abril, cuando termina el período ordinario de sesiones.

Así las cosas, los dos coordinadores de las mayorías parlamentarias de Morena habrán de conciliar acciones para decidir iniciativas prioritarias, pero, sobre todo, harán las consultas pertinentes y, citando a un clásico, "saber lo que dice el dedito".

Impune el asesinato de los normalistas

Ayer se anunció que fue detenido un director en la Fiscalía General de la República, un funcionario que heredó o recontrató Alejandro Gertz Manero, acusado de haber torturado a uno de los encarcelados por el asesinato de ellos 43 normalistas en Iguala.

Con esa detención y eventual consignación ante un tribunal, se prepara el terreno para que más responsables del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa obtengan la libertad.

Así se cumplen las venganzas ideológicas contra los funcionarios de la PGR que esclarecieron el crimen. Ya verán como le justifican a los padres que poco a poco son liberados los asesinos de sus hijos y el crimen queda impune.

NOTAS EN REMOLINO

Ya empezaron las exigencias de proveedores de Pemex que piden el pago de adeudos, algunos no han cobrado en todo lo que va de la administración. Renacieron las esperanzas por el anuncio de Hacienda que se acelerarían los pagos... No todo es tan simple como creen algunos en el caso de la reclamación del mandatario salvadoreño por el asilo a un político de aquella nación. ¿Acaso la embajada mexicana en El Salvador no les dijo de los vínculos criminales de muchos políticos del viejo régimen de esa nación?... Demanda el plantón en Palacio Nacional de la sección 22 de la CNTE más de mil millones de pesos que dicen les adeuda el gobierno federal. Si ya saben como son, para que los invitaron... Dice Alfonso Durado que por ahora no es necesario cerrar las fronteras. Por como lo dicen los funcionarios del Gobierno de la República, parece que no saben que en Europa el cierre de fronteras es al cruce de personas, no al cruce de camiones con mercancías...