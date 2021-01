Anunció Palacio Nacional el envío de iniciativas para desmantelar a los organismos autónomos, acción que parece reflejar cierta prisa legislativa antes que termine su mandato la actual Cámara de Diputados.

Conviene recordar que la desaparición o fusión con Secretarías de algunos autónomos necesitará de reforma constitucional y hoy el Gobierno y el Partido Oficial tienen la mayoría calificada en la actual Cámara de Diputados.

¿Por qué la prisa? Quizá el Presidente Andrés Manuel López Obrador atiende a su instinto político que dice: no esperen, es posible, sólo posible, que pierdan la mayoría, no la simple, pero si la calificada necesaria para las reformas constitucionales.

¿Aplicarán el "voy derecho" en la ley Banxico?

El jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México pidió evitar que el balance del banco central se contamine con recursos de procedencia ilícita, que pondría en riesgo la disponibilidad de reservas internacionales y acceso a financiamiento externo.

La semana pasada, el titular de la SHCP Arturo Herrera considero innecesario el riesgo para la banca central cuando se trata de un problema que involucra sólo el 0.7 de las remesas que llegan de Estados Unidos. Sugirió otras soluciones.

Ojalá que el Gobierno y los senadores morenistas comprometidos a reformar la ley de Banco de México escuchen, pues por no escuchar, meterán al país en un embrollo cuyas consecuencias pueden hasta parar en seco las aspiraciones de la 4T.

Otra realidad, cuando México cucó a EU

En los años setenta y ochenta México apoyó a las naciones de su zona natural de influencia, las de Centroamérica, primero con respaldo económico y asesoría y luego al buscar la paz, ante el desagrado del Washington.

Antes de la crisis del petróleo, José López Portillo respaldó a los gobiernos de la zona con ayuda y asesoría. Poco después, Miguel de la Madrid enfrentó los intereses de Reagan al integrar el Grupo Contadora para pacificar Centroamérica.

En ambos casos México mostró talento y temple, pero era otro tiempo. Lejos estaba la vinculación y férrea dependencia generada por los acuerdos comerciales -TLC y T-MEC-, vale reflexionar que fueron otros tiempos, otras las ideas y otros hombres.

NOTAS EN REMOLINO

Cada vez tiene más claro la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum que, a querer o no, tendrá que demostrar valor político para resolver la alternativa del diablo que le presentó la industria restaurantera. Decía el profesor Carlos Hank González que cualquiera podría ser valiente, pero pocos tienen coraje político... El capotazo dado ayer en el Salón Tesorería a la pregunta sobre energías renovables disipó las esperanzas de los que las impulsan... La calificadora Moody´s ha fijado para 2023 el plazo para que la economía de México alcance los niveles que tenía en diciembre de 2019... El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas propone debatir sobre la libertad de expresión de las redes sociales. Sería un debate fútil, si antes no se resuelve no sólo en México, sino internacionalmente, la naturaleza de las redes sociales, ¿son un servicio que se contrata o un medio de comunicación?... Algún día calcularán cuánto subsidio exigirá la operación del Tren Maya, como todos los ferrocarriles del mundo...