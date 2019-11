Cuando la capacidad de Ricardo Monreal llegó a su límite para impulsar para la CNDH a Rosario Piedra Ibarra, la explícita favorita del Presidente López Obrador, los operadores de Palacio probaron que la efectividad de las presiones del Poder.

En el caso de la reducción de dinero a los partidos políticos, es evidente que la oposición formó un frente difícil de franquear, pero, al tratarse de una promesa de campaña del Presidente, oootra vez entra en acción Palacio Nacional.

Ya citaron a los dirigentes y coordinadores de los partidos aliados de Morena. En amigables charlas se les explica lo sensato que sería no disgustar a quien apenas empieza su mandato presidencial.

Números favorables a la ley Bonilla

Atentos observadores de la Suprema Corte de Justicia advierten que, a pesar de la indignación de tantos, existe la posibilidad, remota, pero real, de que, bajo ciertas circunstancias, el gobernador de Baja California Javier Bonilla se quede cinco años, no dos.

Recuerdan que para que las impugnaciones a la llamada ley Bonilla puedan lograr que los ministros del Pleno la declaren inconstitucional se necesita un mínimo de ocho votos.

Avisan que, si los ministros que fueron designados por el inquilino de Palacio Nacional votan con línea de partido, no sería declarada la inconstitucionalidad y Bonilla prorrogaría su mandato.

¿La inseguridad no desvela a la inversión?

Uno entiende el esencial rol de puente con los empresarios, nacionales y extranjeros, que tiene el jefe de la oficina de la Presidencia Alfonso Romo, pero quizá debiera evitar juicios temerarios.

Es posible que, para algunos inversionistas extranjeros, de específicas actividades de alta rentabilidad, no se preocupen por la crisis de seguridad que innegablemente afecta a la República, pero a muchos si los hace perder el sueño.

Si no son negocios de altísima rentabilidad, los costos de la inseguridad tendrán que evaluarse, antes, mucho antes de planear siquiera la inversión. Quizá peca de optimista el empresario regiomontano.

NOTAS EN REMOLINO

Más vale que el gobierno de la República tenga estrategia para los nubarrones que, por intereses electorales, se cernirán en la relación con Estados Unidos, por los temas de seguridad, pues en 90 días arrancan las elecciones primerias de 2020... Ha trascendido que en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados habrán de acampar los funcionarios de Hacienda, cuya labor será cuidar el equilibrio macro... El ex presidente del Ecuador, Rafael Correo, no arrinconó al gobierno de México en su pretendido "Frente Progresista". Al menos no por ahora, pero resultó madrugador al proponer a la jefa de gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum como la segura sucesora del Presidente López Obrador... Al empresario Hugo Sergio Bustamante, quien denunció a Juan Collado, lo vincularon a proceso en Querétaro. Posible cobro de cuentas, porque la acusación la hizo la procuraduría estatal por "declaraciones contradictorias ante autoridad" ... Mucho batallará Mario Delgado para lograr que se aprueben las nuevas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, aún con las enmiendas morenistas... ¿Cuándo sabremos cuánto reducirán los tiempos fiscales para radiodifusoras y televisoras?...