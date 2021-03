El Día Internacional de la Mujer no es una celebración, dicen, es un rosario de reclamos y un estallido de indignación que nadie sabe cuánto ha calado en el ánimo femenino a lo largo y ancho de la compleja sociedad mexicana.

Se ha politizado, alegan muchos y aducen manipulaciones de un movimiento justo. Claro que se politizó, pues cualesquiera que sean las respuestas que se den a la indignación femenina deben traducirse en políticas públicas y acciones concretas.

Lidiar con la presunta manipulación exige talento político, no basta descalificar a las más enojadas que vandalizan. El Gobierno de la República tiene que cruzar una aduana que, si son francos, deben confesar que no estaba en su radar.

Seguridad: ¿acepta el gobierno su fracaso?

Aunque la titular de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez habló de “proteger candidatos”, la argumentación para respaldar la injerencia federal en el proceso electoral significó reconocer que han fracasado en la lucha anticrimen.

Pues sólo ese fracaso explica que se haya dicho que en algunas regiones y comunidades de la República las bandas criminales, mediante amenazas e intimidación, o asesinatos, deciden candidatos.

No les importó la imagen del régimen, importa más, por lo visto, tener un grupo “de trabajo” que, con “carpetas de investigación” trata de incidir, como ya se dijo, en la elección de junio y suplantar hasta donde se dejen a las autoridades electorales.

Madrugadora rebambaramba por el legado

Desde hace semanas en varias secretarías se ajustan los equipos con relativa discreción, aunque en algunos casos es imposible la difusión, para la sorda batalla que ya iniciaron los madrugadores del 2024 y sus aliados dispersos en el gabinete.

La postulación de candidatos es, por ahora, terreno en el cual buscan posicionarse los madrugadores, aunque ya los forcejeos se empiezan a percibir en los medios, donde, si uno está atento, identifica “de parte de quien” los señalamientos.

Palacio Nacional no puede hacer mucho, porque al final de cuentas de como se desempeñan los “madrugadores”, de su resiliencia y habilidad para sortear las trampas, son detalles que, a veces, deciden quien estará a cargo del legado.

Notas en remolino

Uno supondría que Arturo Herrera, titular de la SHCP, ha registrado las educadas pero firmes opiniones de los banqueros sobre el escenario para 2021. Una de las más lapidarias, por su veracidad irreprochable, fue la que sentenció: en 2020 México se gastó sus ahorros” … Hay tanto desorden en el partido oficial que los más sensatos de los veteranos lopezobradoristas, en corto, dicen que “nunca debieron dejarlos solos” … Difícil para Juan Carlos Loera, candidato morenista a la gubernatura de Chihuahua, pues el sur de la entidad lo tiene perdido por el asunto de las presas y su esperanza será ganar Ciudad Juárez con el soterrado apoyo del gobernador panista. Si no, pues no… En Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí, donde ya empezaron las campañas por las gubernaturas, las encuestas indican que las realidades locales podrían no serle favorables al partido oficial… Venezuela emitió un billete de un millón de bolívares, algo así como once pesos mexicanos. Así está la inflación…