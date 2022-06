Al embajador de Estados Unidos Kenneth Salazar le llevó tiempo entender que si, además de las tareas diplomáticas, quería cumplir su labor de proteger los intereses de las empresas estadounidenses sólo podría hacerlo en Palacio Nacional.

No podría ser de otro modo con un Presidente López Obrador que no delega tareas en sus Secretarios de Gabinete, pues los considera sólo simples secretarios de despacho, en literal lectura de la Constitución.

Por eso el martes, según el titular de Gobernación Adán Augusto López, Salazar acompañó a empresarios del sector eléctrico y energético a una reunión con el inquilino de Palacio Nacional, fanático del ineficaz micromanagement.

Morena y sus pulsiones tribales en Edomex

A un año de la elección de gobernador en el Estado de México, el morenista Higinio Martínez se ha lanzado con todo para buscar la candidatura del Partido Oficial, seguro que no es salida en falso, sino fuga hacia adelante.

Nadie, ni siquiera Martínez, puede saber qué nombres se tienen en mente para incluirlos en encuesta con la que eufemísticamente, se disimulará la voluntad presidencial, lo cual podría augurar inconvenientes dificultades.

Para Palacio la elección del Estado de México es fundamental y si a los grupos morenistas mexiquenses les ganan sus pulsiones tribales, como decían los abuelos. No les arrendamos las ganancias.

Hacen a la FGR lidiar con frivolidades políticas

Los políticos están obligados a mantener cada dura, impasible, aunque sepan que hacen el ridículo al desempeñar ciertos roles, porque así lo exige el espectáculo que con fines propagandísticos suelen montar partidos y gobiernos.

Para fines legales y jurídicos la acusación de traición a la Patria presentada el martes en la FGR por Mario Delgado y su plana mayor de Morena contra los diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica es sólo un espectáculo.

Obvio, la Fiscalía General de la República no rechazará la acusación, resignadamente abrirá rutinaria carpeta de investigación y a quien se la encarguen. in péctore, lamentara que no se sancionen las acusaciones frívolas.

Notas en remolino

Mal haría la cancillería en interpretar como gesto amistoso que la Casa Blanca acordó que sea un funcionario migratorio y no un juez quien decida los casos de los extranjeros que solicitan asilo por razones humanitarias. Es un gesto político que le reconcilia con sus bases, sin enajenarse la voluntad de los moderados. Política interna, no exterior… A riesgo de ser incluido en el grupo encabezado por la mítica “chimoltrufia”, vale la pena subrayar dos cosas: que mientras México mantenga finanzas públicas equilibradas, mantendrá la estabilidad cambiaria… Nada nuevo el anuncio de Fonatur de que el amparo definitivo contra el tramo cinco del Tren Maya será impugnado y que la obra seguramente no se suspenderá… Otra vez, la administración de Petróleos Mexicanos tiene que recurrir a la creatividad financiera de la SHCP para aliviar la presión de su pesadísima deuda con acreedores… Aunque la madrileña escritora Nuria Barrios hizo una metáfora poética, puede ser aplicable en el prosaico y vulgar mundo de la política: “Pocos sospechan al percibir la primera fisura en una pieza de porcelana que esa delgada línea basta para hacerla estallar” …