Con el lance del PAN y el ultraderechista Vox, Palacio Nacional ha probado la capacidad de la poderosa maquinaria propagandística oficial, la velocidad para reaccionar a imprevistos y para manipular a la opinión informada.

Están satisfechos, pues sin dejar de sembrar el sospechosismo sobre los priístas, han logrado que en casi todos los ámbitos se critique a los partidos de la alianza opositora, al tiempo que se reflejan las dudas sobre la confiabilidad de los partidos aliancistas.

Probó Palacio tener razón de que pesarían más los prejuicios que la realidad en la opinión informada. Sembró el sospechosismo sobre los aliancistas y tiene a la opinión informada divagando sobre la oposición para el México que debiera ser, no para el México que es. Genial.

Reforma electoral, la pistola magnum 57 sin balas

En los foros más dispares, tanto académicos, como empresariales, como mediáticos, se discute con prevención y hasta con cierto temor sobre la reforma electoral que dice pretender enviar al Congreso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es curioso que tantas lúcidas inteligencias no vean que la amenaza de “se vayan todos” equivale a los asaltantes que suben a la combi pistola en mano, pero sin balar, tendrán éxito si la gente cree que está cargada.

Los pasajeros de la combi no corren el riesgo de averiguar si la pistola tiene balas ¿acaso no saben todos que Morena no tiene los votos para una reforma de ese calado? Es una Magnum como la de Harry el Sucio, dicen, sí, pero está descargada.

Outsourcing: ¿podrán supervisar el cumplimiento?

Las cifras optimistas del Gobierno Federal, confirmadas por el IMSS y por la STPS muestran que 2,7345 personas se beneficiaron al regularizarse más de 60 mil empresas por la cacareada ley del outsourcing.

Pero no dicen que por las premuras complacientes de autoridades y legisladores se quedaron fuera de la regularización otros dos millones de personas que, o tendrán que trabajar en la informalidad o correr el riesgo de quedarse sin empleo.

Habrá rigurosas inspecciones, nos dice la STPS. Nadie lo duda, lo que dudan es si, con eso de la franciscana austeridad habrá suficientes inspectores para hacer las inspecciones, además de las tareas que ya desempeñan. Se aceptan apuestas.

NOTAS EN REMOLINO

Sigue son sus cifras de compras de “piezas” el titular de Salud Jorge Alcocer, pero la realidad patética del desabasto está en la ineficacia que refleja el oficial hecho de que el INSABI no ha ejercido hasta ahora el 21 por ciento de su presupuesto. Lo dicho, el principio de Peter... De noche, como dice Javier Tejado, pasó la Ley de Juicio Político que deja en la indefensión frente al Poder Federal a legisladores, funcionarios locales, así como a miembros del Poder Judicial, de organismos autónomos estatales y federales. Nada más, pero nada menos... Por cierto, a Pemex le están saliendo más caros los contratos de nuevas compras, porque sus proveedores tienen que prevenirse por los costosos retrasos de la paraestatal para pagarles... Sabia y actual frase de G.K Chesterton: “Las falacias no dejan de ser falacias sólo porque se ponen de moda”.