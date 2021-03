Ha informado el Presidente Andrés Manuel López Obrador que, a partir del próximo 4 de abril, Domingo de Pascua, suspenderá las giras por los Estados de la República. “Para respetar la veda electoral”, dijo.

Sin embargo, erran quienes suponen que se repliega, pues también ha confirmado que no serán suspendida las conferencias mañaneras en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, faltaba más.

Como aquello de “me voy, pero no me voy”. Veremos cómo desde Palacio seguirá su campaña electoral, litigará mediáticamente y fustigará a sus adversarios y, como la canción, llevará al límite su activismo electoral, al son de “si nos dejan”.

Sin el T-MEC, no habría democracia sindical

El tema del retirado exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps sirvió para que el Gobierno de la República hiciera pública su acendrada vocación para la “democracia sindical” y su disposición a luchar por ella.

Desmemoriados serán quienes hayan olvidado que la reforma laboral que presume el régimen viene del pasado, cuando se inició el traspaso de las Juntas de Conciliación al Poder Judicial Federal.

No olvidemos que la democracia sindical la impusieron en 2018, como condición para aprobar el T-MEC, los sindicatos norteamericanos, con prácticas que ni ellos han conseguido en Estados Unidos. ¿Queríais tratado? Os vais a hartar

México ha cambiado, no la condición humana

Al arranque de su campaña como candidato presidencial Luis Echeverría pidió en la Universidad Nicolaíta de Morelia un minuto de silencio por los estudiantes de Tlatelolco, lo cual enojó al Ejército y a muchos sectores del PRI. Se pensó cambiar de candidato.

Pero el dirigente del PRI Alfonso Martínez Domínguez pidió al Presidente Díaz Ordaz recibirlo junto con el candidato Echeverría. quien se disculpó y salió de Los Pinos todavía candidato. Díaz Ordaz pidió a Martínez Domínguez no retirarse

“Hizo a Luis el favor de su vida, no le perdonará atestiguar su humillación”. En junio de 1971, Martínez Domínguez renunció a la jefatura del DDF por la agresión de “los halcones” a estudiantes. México ya cambió, dicen, sí, pero no la condición humana.

NOTAS EN REMOLINO

Es posible que, como aquí se advirtió, si Biden entrega vacunas a México pida un elegante quid pro quo, que alivie la presión de migrantes centroamericanos. Claro, será información recibida... En una jugada geopolítica, la cancillería pidió a la OEA no intervenir en Bolivia, mientras se anuncia la formación de la alianza política México-Argentina... La apertura de las escuelas, junto con la lluvia de cifras de vacunas crearán, antes de las elecciones, la percepción de que se ha ganado a la crisis sanitaria. Buena jugada... Afinó tácticas el Presidente López Obrador con los gobernadores morenistas de Veracruz Cuitláhuac García y de Baja California Javier Bonilla. Como decía don Fidel Velázquez: “ustedes me apoyan, yo los apoyo” ... Según la Cepal esta será una década perdida para Latinoamérica... A propósito de Romero Deschamps. La dirigencia del sindicato petrolero pidió a Pemex que le otorguen su jubilación. Sabremos si todo fue tan amigable como dicen... El exdirigente priísta en Nuevo León, Pedro Pablo Treviño apoya la candidata morenista a la gubernatura Claudia Luz Flores, pero dice que no ha renunciado al PRI. O sea, una vela a Dios y otra al diablo...