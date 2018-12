Al firmar la iniciativa de reforma constitucional que en estricto rigor deroga la reforma educativa del pasado sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo urbi and orbi: promesa cumplida.

Los coordinadores de las bancadas de Morena en las dos cámaras del Congreso tienen el compromiso de lograr la mayoría calificada que exige la aprobación de esa reforma constitucional.

Como dijo el presidente, él ya cumplió su promesa. Los coordinadores habrán de dialogar y negociar para conseguir los votos faltantes para la mayoría calificada.

Durazo: gran apoyo a la Guardia Nacional

Además de Tatiana Clouthier, quien pedía mando civil para la Guardia Nacional, el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, afirmó que los gobernadores respaldan al organismo, lo cual no sorprende.

No sorprende porque, según se dijo en alguna de las conferencias de prensa en Palacio Nacional, la Guardia Nacional asumirá la tarea en la persecución de los delitos del fuero común, no sólo los del fuero federal.

Esa ampliación de funciones puede ser un riesgo, pues asume la responsabilidad hasta por delitos cometidos hasta en el más remoto rincón de la República y libera de culpa a los gobiernos estatales.

Las 1,000 voces de la cuarta transformación

A 12 días de que la República es gobernada por el presidente López Obrador y la cuarta transformación impulsada por el partido Morena y parece que, a pesar de que el primer mandatario es un eficaz comunicador, a veces el régimen parece hablar con 1,000 voces.

Dicen que es bueno que haya posiciones diferentes entre los morenistas sobre los temas de la compleja agenda política y social de la República, por aquello de la pluralidad, pero hay que evitar que las declaraciones alteren objetivos del gobierno.

Si el gobierno lopezobradorista hace grandes esfuerzos para fortalecer su acercamiento con las Fuerzas Armadas, poco ayuda, por ejemplo, que la senadora Maribel Villegas amague con reducir salarios a los militares.

NOTAS EN REMOLINO

Al hablar ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el titular de la SHCP, ratificado unánimemente, explicó que no se usarán recursos del presupuesto federal para la recompra de bonos del Aeropuerto en Texcoco... El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, advirtió que el ajuste al Poder Judicial se hará hasta el presupuesto del 2020... Esta afirmación coincidió con lo dicho por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aseguró que no se harán modificaciones al presupuesto del Poder Judicial... Acudieron a un acuerdo con el presidente de la República los titulares de Salud, Jorge Alcocer, y el director del IMSS, Germán Martínez Cázares... Al parecer la actual política hacia los migrantes centroamericanos ha sido interpretada por Washington como la tácita aceptación de que nuestro territorio será una suerte de sala de espera para los solicitantes de refugio en Estados Unidos... No tardará mucho en ponerse en marcha el proceso para escoger al fiscal general de la República, aunque su designación podría ser transitoria, para luego escoger a alguien más definitivo...

