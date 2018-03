Es innegable que el PRD está bajo asedio. Su bancada del Senado se achica por los abusivos perredistas que dejan el partido, pero no la bancada, para seguir gozando de prebendas.

Está asediado por la quinta columna lopezobradorista que poco a poco erosiona su militancia, pero los dirigentes de las distintas tribus pelean y pelean, como cuando eran una real fuerza política.

Enfrascados en sus mezquinas luchas por controlar lo que queda del PRD, los dirigentes de las tribus parecen no enterarse del riesgo de que, después de la elección de 2018, el partido se difumine.

Quieren usurpar facultad presidencial

El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, anuncia la presentación de un acuerdo para fijarle límites a los términos de las negociaciones del gobierno mexicano sobre el TLC y a los eventuales acuerdos con el inquilino de la Casa Blanca.

Es la fiebre de los principales actores de la política, empeñados en tener un rol en la política exterior y, sobre todo, de ser protagonistas de la negociación más trascendente en dos décadas.

El fallo está en que el Senado tiene facultades limitadas en materia de política exterior; constitucionalmente es el Ejecutivo federal quien la conduce. Y la iniciativa panista podría ser fácilmente desechada por invadir facultades de otro poder.

Precarización salarial, ¿a quién culpar?

Es cierto que en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social aún son mayoría aquellos cuyos salarios no rebasan los 5,000 pesos mensuales. Eso por supuesto implica que hay una precarización del empleo.

Las informaciones parecen hacer responsable al gobierno federal, olvidando que al final de cuentas los empleos registrados por el IMSS son creados por la Iniciativa Privada.

Quizá, como se afirma, el gobierno debería elevar el salario mínimo, pero el punto central es que quienes crean los empleos y quienes ofrecen los salarios a los trabajadores son los empresarios mexicanos, pequeños, medianos y grandes.

NOTAS EN REMOLINO

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado matizar su temeraria acusación contra la Marina y ahora pide que se informe quiénes fueron los delincuentes que perecieron en el enfrentamiento. Imposible reconocer su error... Otra vez el escándalo por las irregularidades de la Cuenta Pública dadas a conocer por la Auditoría Superior de la Federación. El problema es el lenguaje del auditor, quien acusa, pero no consigna... Se confirma que el próximo 28 de febrero comparece el canciller Luis Videgaray ante el pleno del Senado... Errare humanum est. El lugar común cuando uno mete la pata. Di por sentado que llegaría el secretario de Estado Rex Tillerson. El precio de irse al cine. No me enteré que se fue a Alemania... Eso sí, ahora sí confirman que vendrá a México la semana próxima, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Interna, John Kelly... Dicen que ahora sí las tribus mexiquenses del PAN respaldan a Josefina Vázquez Mota y que el domingo la postulan para el Estado de México. Veremos...