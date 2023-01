Ovidio Guzmán y el 2023

La captura de Ovidio Guzmán, hijo del famoso Chapo, uno de los jefes del cártel de Sinaloa (CS), abre el año político en la ofensiva del presidente López Obrador en busca de anular al INE, bloquear a las oposiciones y ganar las elecciones de este año y las federales de 2024. No es un secreto para nadie que esta aprehensión se da horas antes de la llegada del presidente norteamericano Joe Biden a México para participar en la cumbre trilateral de Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Los medios lo están cabeceando como “un regalo para Biden”. AMLO no esconde sus intenciones de quedar bien con el poderoso socio comercial. Detrás de todo el bla-bla patriotero de López solo hay supeditación.

El año empieza mal para el mandatario luego del fracaso para llevar a la ministra Yazmín Esquivel Mossa (YEM) a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la llegada de Guillermo Valls Esponda (GVE) a la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El presidente López anda mal y de malas. El escándalo de la ministra fake no ha terminado y ha arrastrado a la procuradora de la CDMX, Ernestina Godoy, a Claudia Sheinbaum y a un notario que aparentemente tomó falsamente un testimonio. No es poca cosa.

Todo lo anterior se suma a otras calamidades. Tal vez la más grave es la división que se manifiesta entre las corcholatas. Ricardo Monreal al frente del Senado está obligando a una negociación, algo que a AMLO no le gusta hacer. Por si fuera poco, el equipo de Ebrard acaba de presentar una denuncia contra funcionarios de la Ciudad de México por la utilización de recursos públicos en actos de campaña. A pesar de lo que dice el presidente de MORENA (es un decir), Mario Delgado, la amistad no parece aflorar entre los aspirantes a la candidatura por esa organización. Al presidente no parece estarle saliendo bien el proceso que destapó.

Regresando al tema Ovidio Guzmán, llama la atención que López Obrador, tan dado a presumir cuantas acciones lleva a cabo su gobierno, se muestre tan reservado en el tema. En su conferencia mañanera del jueves 5 de enero fue especialmente discreto con el arresto, dejando en el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval (LCS), el parte de lo ocurrido. Muchos especularon que en realidad no sabía bien a bien lo que estaba sucediendo; otros afirmaron que el operativo de captura estuvo organizado y coordinado por elementos de seguridad de los Estados Unidos que habrían forzado al mandatario a ordenar al Ejército y la Guardia Nacional que lo ejecutaran. Pero haya sido de una forma u otra, lo cierto es que el arresto del integrante de “los Chapitos” representa un triunfo y una recuperación de la mancha que significó soltarlo hace años, en medio de versiones contradictorias y sospechas.

Entonces, ¿por qué no presumió más esta captura? Adicionalmente, se ha negado oficialmente cualquier intervención de los Estados Unidos en el arresto y se minimizan las afectaciones y el terror que hubo entre la población. Incluso, se presenta como un operativo “de rutina”, en las palabras del propio presidente.

Hay dos cosas que también llaman la atención. La primera es el despliegue que se llevó a cabo. Fue un operativo como los de antes, en tiempos de Calderón y Peña, con helicópteros artillados y una enorme capacidad de fuego. Esto es algo que en algún momento se dijo que no se haría así. ¿Qué fue lo que obligó a López Obrador a tomar esta decisión? ¿La llegada de Biden? Tal vez la prensa no se equivoca y es una ofrenda para el mandatario estadounidense, un intento de demostrar que en México sí se combate al narco y que no hay complicidad con él.

Lo segundo es la débil o ausente reacción de los partidos políticos ante los hechos ocurridos en Sinaloa. No hay una lectura más allá de la que presentan los medios. Por supuesto, tampoco hay un apoyo abierto y franco al gobierno. Ni siquiera MORENA reaccionó el mismo día 5.

Pregunta necesaria: ¿el temor a una reacción grave del narco es mayor que el reconocimiento a la captura? Tal vez por eso el presidente no quiere alardear mucho, es posible que haya roto el acuerdo implícito que sostenía con los cárteles.

