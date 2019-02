La semana pasada referíamos que si el neoliberalismo era la única opción que ofrecía la oposición, esta narrativa era insuficiente para conectar y construir una coalición opositora, a continuación seguiremos con algunas líneas que debe seguir o en que no debe caer la misma para constituir un proyecto viable.

Y muchas de estas alternativas vienen incluidas en la encíclica Laudato Si, que redactó el papa Francisco en el 2015. El documento, pese a tratar en forma predominante la ecología integral —nueva forma de la cuestión social— da muchas luces acerca de hacia dónde deben ir estos proyectos alternativos.

En primer lugar, enfatiza el tema de alcanzar diálogos. En la actual administración ello es especialmente difícil, toda vez que, como buen líder mesiánico, estima que el que no está con él está contra él. Pero Francisco dice que de los conflictos se pueden alcanzar armonías constructivas superiores a los conflictos que rompen puentes; tachar de AMLO de populista o hacer un alegato a favor de la democracia liberal, es sólo una parte del problema, que va a aumentar las chispas, aunque quizá ese constituya uno de los frentes.

El proyecto que señala Laudato Si, es mucho más ambicioso. Y alude a la búsqueda de nuevos planteos entre política y economía, entre la economía del mercado que lleva al consumismo y el capitalismo financiero que debe ser sustituido por nuevas formas de economía más humana y cooperativa. No soslaya el “espíritu del pueblo” o la opinión de los movimientos populares; encuentra en éstos un sentido de la honestidad que no desaparece más que cuando son destruidos de raíz, por la droga, el crimen organizado o la tecnocracia. En el “pueblo” hay un “sentido” de honestidad del que carece el mercado. En ese sentido, siguiendo la “teología del pueblo” del papa Francisco podrían encontrarse paralelismos entre las alusiones al pueblo al que constantemente se dirige López Obrador y el rescate de este sentido del pueblo histórico y cultural del que habla constantemente Francisco. La democracia liberal considera a los hombres como islas separadas, por lo que no puede haber un vínculo común, el bien común, que dimana del pueblo y el que el Estado debe encauzar.

Asimismo, la economía ofrece nuevas formas y hay que buscarlas entre mercado y colectivismo, que sobretodo no descuide la ecología, una ecología integral, como la llama Francisco. Estos dos últimos jinetes —individualismo y colectivismo— no son las únicas formas de desarrollo que existen en la economía y la política contemporáneas. El mercado debe complementarse con aportaciones como la de Stefano Zamagni, uno de los creadores de la economía civil, que pretende ver en el mercado, más que un instrumento de búsqueda de la eficiencia, espacios para la reciprocidad, y considera que el mercado debe complementarse con otros mecanismos, más vinculados a la solidaridad, como la economía social y solidaria. El Estado debe dejar de ser asistencialista y propietario, para convertirse en un Estado regulador, de lo que habla también el liberalismo social. El camino al desarrollo no conduce por los grandes proyectos de infraestructura, por los elefantes blancos, que terminan siendo inservibles y dañan profundamente el medio ambiente, algo que habría que hacerle ver a AMLO y su equipo. La sociedad civil no es enemiga del Estado y del mercado, complementa a ambos. El asistencialismo a veces es necesario, pero corre el grave riesgo de generar “clientelismos”. El pueblo tiene sus propias fuerzas, que el Estado debe desplegar, no sólo asistir. La realidad no es sólo política y menos de una política amigo-enemigo o de lucha de clases. Lo que sí puede pasar es que por la incapacidad de la oferta de alternativas opositoras y de un “encono” con lo que no sea la 4T por parte de López Obrador descendamos a la lógica de la izquierda amigo-enemigo o al extremismo de derechas que nos llevará al desastre nacional, en cualquiera de sus dos opciones.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del Área de Competencia, Protección de Datos y Consumidores del despacho Jalife & Caballero.