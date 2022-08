¿Otra vez régimen de partido único?

Se dijo ayer 3 de agosto, en la Mesa Política de Formula en el espacio de Joaquín López Dóriga que el presidente Andrés Manuel López Obrador usa muy bien las herramientas del poder para hacer de los partidos de oposición especie en extinción.

Por eso el caso Peña Nieto es maniobra para ganar la elección mexiquense del 23. Acabar de desarbolar al tricolor, hacer que la oposición se desvanezca para despejarle el camino a quien escoja como candidata o candidato morenista a la Presidencia.

Si la oposición se difumina, se cierra la puerta para la democrática alternancia y se abre la del autoritarismo del régimen de partido único. ¿Será ese el legado de la “revolución de las conciencias” que mareó a los impresionables?

Oportunidad perdida, por las obsesiones

Thomas Jefferson, uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, fue citado en este espacio como ejemplo de político pragmático: “El dinero, no la moral, es lo que hace fuertes a las naciones”.

Por eso Nancy Pelosi, la tercera mujer más poderosa de Estados Unidos le dio el respaldo estadounidense a Taiwán, principal abastecedor de los estratégicos chips, al tiempo que Taiwán negocia producirlos en Estados Unidos.

Mexico interesa a los taiwanenses para establecerse, pero se afirma que, aunque en la Secretaría de Economía dijeron que sí, les pusieron la condición que se instalaran en el sureste de México. No nos llamen, nosotros los llamamos, dijo Taiwán.

El mercado negro de medicamentos

No es nuevo que la industria farmacéutica padezca por la falsificación de medicamentos o la venta de los ya caducados en los tianguis del Valle de México, pero las bandas criminales ya se diversificaron.

Como en otras actividades de la economía nacional, el crimen organizado poco a poco empieza a hacerse del control de medicamentos falsos, caducados y los que son producto de asaltos a los transportistas.

Las denuncias recientes parecen no interesarles a las autoridades sanitarias que, cuando apenas empezaban a aclimatarse a la republicana austeridad de sus presupuestos y deben apretarse más el cinturón por la pobreza franciscana.

Se denuncia que ese mercado negro ya tiene ventas anuales de 21,000 millones de pesos, lo cual explica la incursión del crimen organizado en el sector, uno más que resulta víctima colateral de las obsesiones federales.

Notas en remolino

Cuando apenas calentaba motores el canciller Marcelo Ebrard para emparejar el piso que desnivela por instrucciones el dirigente nacional de Morena Mario Delgado, cuando le ordenaron ir a Bolivia para organizar un cártel latinoamericano de litio... El SAT ya corrigió su fallo informático, pero no sabemos cuántas dependencias están en el mismo brete por la orden desde 2018 de no gastar más en nuevo software para los sistemas de informática del gobierno federal... Evidentemente en Bucareli cumplen órdenes, pero usar la carta de la confederación evangélica para retar a la Iglesia Católica como decía Talleyrand: eso no es crimen, es un error... Hay consejos que vale la pena recordar, como el del británico Tony Blair: “los malos gobernantes son elegidos por los malos ciudadanos que no acuden a votar” ...