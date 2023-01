Otra amenaza latente para las empresas

El 2023 es un año complicado en materia laboral, y por ende empresarial. El 1 de mayo concluyen los compromisos que se adquirieron con la reforma laboral y particularmente el tema de las llamadas legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo.

¿A qué se refiere esto? que por cuatro años a través de un artículo transitorio de la Reforma y también un compromiso adquirido por el T-MEC, todos los Contratos Colectivos del país, chicos, medianos y grandes tienen que pasar un proceso ante lo que hoy se llama Centro de Conciliación y Registro Laboral en el que los trabajadores a través del voto personal, libre, secreto y directo tienen que manifestar su voluntad si desean o no que el contrato colectivo permanezca vigente.

Labor inmensa que concluye el 1 de mayo bajo el apercibimiento, que a decir de los trabajadores que no están de acuerdo con el contrato, se da por terminado el contrato colectivo de trabajo y se mantienen las prestaciones, pero el contrato se extingue.

Situación que mantienen muy ocupadas a todas las autoridades laborales. Hay de un total de 500,000 contratos en el país, de los cuales, unos 9,000 o 10,000 Contratos Colectivos se han legitimado. De ahí que se prevé, que una cifra muy importante de contratos, se van a dar por terminados.

Es un momento importante para que las pequeñas empresas vean si es posible mantener una relación armónica directa con los trabajadores sin necesidad de un intermediario como lo es el sindicato, evitando los costos y los abusos, de los cuales todos conocemos.

Con ello, podrían desaparecer sindicatos, pues un aplazamiento de tiempo se ve insólito, dado que se tendrían que cambiar clausulas en el T-MEC. O será, que como en muchos casos sucede en México, ¿a la mera hora todos los trabajadores se subirán a uno de los sindicaos actuales?

En fin, lo cierto es que la medida que se mantengan las prestaciones, las empresas y los trabajadores pueden desarrollar alternativas, que antes, para efectos prácticos era imposible.

No obstante, un mal que vuelve a asechar al sector empresarial son las huelga por firma de Contrato Colectivo, sino hay que voltear a ver el caso de Volkswagen y más recientemente AUDI, quien se ve en serios problemas.

Era una abierta extorción permitida por la legislación que vuelve a estar latente, vía sindicatos bajo el nombre de constancia de representatividad, la cual deberá acreditar por lo menos tener 30% de los trabajadores de la empresa, para poder emplazar a huelga por firma de Contrato Colectivo de trabajo.

Todas las empresas deben estar sometidas a revisiones integrales que por ley 400 bis de la reforma, todos los trabajadores tienen de manera individual están o no de acuerdo con las modificaciones realizadas en una empresa, en materia salarial, prestaciones y, beneficios, pero la base trabajadora no está preparada. Y esto pone en riesgo a todo el sector empresarial, porque podrían regresar los abusos.

Y como dato aislado y hablando de sindicatos. Con la compra de Mexicana, me vino a la mente de los recursos que el abogado del sindicato cuando los empleados emplazaron a huelga y con ello se fue a la quiebra a la empresa, era Arturo Alcalde, quien por cierto, nos aseguran, fue el abogado que recomendó se comprara la empresa, y se pensionara a los ex empleados, quienes por cierto, no se jubilarán con la pensión empresarial, sino del IMSS. Lo que sí es un avance para el Gobierno Federal, es que se eliminan los amparos y juicios por demandas laborales.