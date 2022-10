Organismos Neonatos en Salud y PEF 2023. Conclusión

La problemática de organización institucional se ha identificado en la derivación de recursos públicos de las instituciones nacionales de salud y de seguridad social, así como de las entidades federativas, afuera del sistema de salud para su gestión y ejercicio, como es el caso de las adquisiciones por la Oficialía Mayor de Hacienda de la SHCP y por la UNOPS, amén de su fracaso estrepitoso.

El Insabi ha sido un organismo inviable, pues conjunta los dos aspectos de la problemática: 1) Está fuera de la estructura federal de las autoridades sanitarias, es un ente exógeno para medio financiar y casi no atender los cometidos señalados en la ley que le dio vigencia. 2) Su flujo administrativo y presupuestal es antagónico al régimen o sistema del manejo de recursos públicos. Al día de hoy, se tienen muchas interrogantes acerca de la seriedad y amplitud de los convenios de adhesión con las entidades federativas y los compromisos financieros adquiridos en la misma Ley de las aportaciones federales y estatales.

Como evidencia de lo anterior, en el Cuarto Informe de Gobierno se muestra una tabla con los recursos federales (FASSA, Ramo 12 y Ramo 19 IMSS-Bienestar) y estatales aportados y se perciben diferencias verdaderamente significativas de la financiación.

Los cinco estados que reciben más dinero percápita son Yucatán con $6,741 millones de pesos; Zacatecas, $6,722; Tabasco, $4,747; Ciudad de México, $4,383, y Campeche con $3,920 pesos. Los que menos reciben son Jalisco con $2,322; Sinaloa, $2,028; Coahuila de Zaragoza, $1,634; Nuevo Léon, $1,614.8, y Baja California el que menos recibe con $1,547 pesos.

En cuanto a la aportación Estatal en función de la aportación Federal los que más aportan son Sonora 43.6%, Tabasco 43.1%, Tamaulipas 39.1%, Nuevo León 35.8% y Querétaro 35.7%. Los que menos aportan son Puebla 12.1%, Michoacán de Ocampo 11.9%, Durango 10.7%, Chiapas 10.4% y el que menos aporta es Guerrero con el 5% habiendo grandes desbalances.

Las mismas características que hicieron inviable al INSABI, que sigue vivo en tanto fuente de redireccionamiento del ramo 12 cuyo principal programa -el U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral- tuvo 77,600 millones de pesos en el PEF 2022 y es menor en el 2023 a precios reales; harán que el nuevo organismo público descentralizado (OPD) no Sectorizado denominado “Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar SS-IMSS-Bienestar” fracase también pasándole la factura a las familias más desprotegidas como ya ocurrió con el INSABI.

Las mismas razones estructurales de inviabilidad del INSABI y su programa institucional, se replican en el SS-IMSS-Bienestar y en el Programa Estratégico Especial de Salud Bienestar. Ambos son diseños institucionales exógenos al sistema público de salud, fuera de los causes constitucionales y legales de la administración y gestión de los recursos públicos de país con consecuencias negativas a la salud.

Tanto el INSABI como el nuevo SS-IMSS-Bienestar son entidades sin presupuesto propio, lo cual es contrario a la Constitución. Esa falta estructural es insuperable, pues su equivocado diseño legal, institucional y presupuestal conlleva operarlos con recursos derivados de los servicios estatales de salud; sin presupuesto regularizable; que la Cámara de Diputados no ejerza su atribución constitucional de examinar y aprobar sus presupuestos; sin mecanismos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio del gasto, evaluación y rendición de cuentas; sin plazas, pues éstas sólo las puede aprobar la Cámara de Diputados en su presupuesto regularizable; que se constituyan en instituciones fiduciarias mandatorias para el manejo de recursos públicos; que actúen por derivación; que no tengan condiciones laborales propias, sino derivadas y contradictorias; que conlleven la insuperable continuación en la afectación y denegación masiva de derechos laborales de los trabajadores de la salud y; que no haya ciclos multianuales de operatividad financiera y de gasto y administración, haciendo inoperante el ciclo completo de medicamentos e insumos para los servicios requeridos.

Para asumir las funciones constitucionales inherentes a la Cámara de Diputados, proponemos declarar inconstitucional el Artículo 33 del proyecto de Decreto del PEF 2023 SHCP, que consiste en que la Cámara de Diputados decline a definir y aprobar el presupuesto del Ramo 12 (Salud), el del INSABI y el del nuevo SS-IMSS-Bienestar, con la consecuencia de que esos presupuestos sean el resultado incierto de transferencias directas derivadas e indirectas de recursos públicos federales.

Las medidas concretas que podemos adoptar en el Decreto del PEF para 2023 son: 1) Trasladar la totalidad de los recursos del Programa de Salud para el Bienestar al Ramo 33, para su canalización bajo ese régimen a los servicios estatales de salud; 2) Establecer con base en esos recursos públicos presupuestos completos de los servicios estatales de todas las entidades federativas, incluyendo la creación de plazas presupuestales; y 3) Establecer la aplicación normal de las políticas de gasto para las propias unidades ejecutoras del gasto, que son los servicios estatales mismos, no los nuevos organismos. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja por la mayoría del partido oficialista, pero hay que intentarlo con seriedad con la visión de mejorar la salud del país.

