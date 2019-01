El pesimista tiene siempre una excusa, el optimista un proyecto

LAS CUATRO PALABRAS MÁS PELIGROSAS: En el mundo de las inversiones, se dice que las cuatro palabras más peligrosas que existen son: “Ésta vez será diferente”. Cuando los contextos y circunstancias son similares, por lo general las consecuencias también lo son. En esta oportunidad, comparto con usted algunas estadísticas de interés, pero antes, estando muy consciente de que la estadística no es garantía, mi optimismo para el 2019 por aspectos fundamentales radica en: Como SIEMPRE existen siempre elementos inciertos. No obstante: 1) Gran parte de las noticias malas (que no han sucedido) se han adelantado ya en caídas de precios; 2) No se perciben indicadores de recesión en EU (la economía más poderosa del mundo y nuestro aún mayor socio comercial); 3) La baja en precios y los buenos resultados financieros en EU permiten hoy valuaciones (múltiplos) muy atractivos no vistas desde hace tiempo; 4) Las tasas de interés en EU están cada vez más cerca de un nivel “normal”.

PSICOLOGÍA INVERSA: Atienda los medios locales e internacionales. ¿Hay algo bueno? ¿Le transmiten miedo? La mayoría transmite principalmente malas noticias económicas y predicciones del mercado (advertencias para evitar una recesión desagradable) y pronósticos de recesión. Cuando estás en una recesión, y es ampliamente reconocido, las acciones siempre suben. ¡Suena raro! Pero el mercado accionario es un indicador adelantado. Se desploman antes de que empiecen las recesiones, luego se recuperan mientras la economía sigue hundiéndose. Gran parte de las predicciones negativas están ya en los precios. Warren Buffett, exitoso y reconocido estratega recomienda: “Ser codicioso cuando otros temen y temer cuando otros son codiciosos”. Han sido muchos meses de baja y codicia... ¡Esto representa GRANDES OPORTUNIDADES!

QUÉ DEMUESTRA LA HISTORIA:

Cuando las acciones caen entre 10 y 20% desde un máximo reciente (como es ahora el caso), los rendimientos durante los próximos 12 meses promedian 34% sin contar dividendos. Eso ha sido cierto desde 1926.

Cuando la baja es mayor a 20% en una tendencia de baja (Bear Market), la recuperación promedio de los siguientes 12 meses ha sido de 47 por ciento.

Tres mercados bajistas en la historia de EU fueron acompañados por recesiones. Sus consecuencias promediaron 29% de avance en los próximos 12 meses. El sentimiento, aunque importante, influye temporalmente las acciones, los fundamentales son los que realmente dan dirección en el tiempo.

Los años en que las acciones en EU terminaron en un rango de variación de +/-5%, el año siguiente promedian avances de 24% incluyendo dividendos.

Después de años negativos en EU desde 1926, el próximo siguiente ha tenido en promedio un alza de 12.4 por ciento.

NUNCA se han registrado en la historia (EU y México) dos años consecutivos con variaciones negativas.

La historia testifica que los diciembres en donde los valores bursátiles caen como piedras (como el 2018 con -8.7 por ciento). Generalmente rebotan al año siguiente.

INTERPRETACIÓN DE UN TERRIBLE DICIEMBRE Y EL TERCER AÑO DE GOBIERNO EU: De no haber tenido en EU una caída, las bolsas de más de 8.0%, sus índices accionarios hubieran tenido un saldo positivo aunque marginal. Diciembre me pareció más bien una liquidación institucional forzada masiva para recaudar efectivo antes de fin de año para acomodar las posiciones en enero.

Para esperar un 2019 negativo tendría que suceder una de las caídas más largas de la historia. Para justificar esto se requieren importantes datos negativos que por ahora no se prevén. Como comentamos antes, la baja reciente en el precio de las acciones ya refleja gran parte de las preocupaciones y miedos que no es seguro sucedan ¡Se necesitan negativos lo suficientemente fuertes como para desafiar la normalidad! En particular, la larga historia del tercer año de los presidentes de EU que ha sido negativo para los mercados sólo dos veces en su historia y una sola vez desde 1939. Los rendimientos del tercer año promedian 17.8%, muy superior al promedio a largo plazo de las acciones de 10% anual. El mercado local y otros emergentes dependerán en gran medida de los que suceda en las bolsas de EU.

Como siempre, en las primeras semanas de año de esta columna le deseo a usted y a los suyos todo el éxito y la felicidad.

