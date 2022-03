Las expectativas de crecimiento de la economía se han venido revisando a la baja por la mayoría de los analistas.

El panorama no parece halagüeño para el cierre del 2022 y tampoco para el 2023.

El gobierno tiene un papel central porque de sus políticas públicas depende el crecimiento económico, aunque directa y específicamente son los empresarios, a través de las inversiones quienes impulsan o no el dinamismo económico.

Por eso es importante saber qué piensa el responsable de las finanzas públicas de México. ¿Está preocupado?¿Está optimista?. En la segunda parte del sexenio, luego de dos años de recesión y un tercero con reactivación sofocada, ¿cree que la economía nacional podrá repuntar?

En el marco de la Convención Bancaria celebrada en días pasados en Acapulco, durante una conversación, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. dijo que la economía mexicana sí tiene la capacidad de repuntar y que cerrará, “en curva ascendente, su trayectoria de crecimiento”.

El funcionario público, en medio de la tormenta que se generó porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantó al Banco de México para informar que habría resuelto aumentar de 6 a 6.50% su tasa de interés, mostró no sólo frialdad y seguridad (para algunos mostró cierto grado de altanería), a pesar de que al final se supo que fue él quién le informó al Jefe del Ejecutivo sobre el nuevo nivel de la tasa de interés de referencia.

Además se mostró sereno y optimista frente a la asignatura pendiente que tiene el actual gobierno de lograr una mayor tasa de crecimiento económico respecto de la mediocre tasa de crecimiento que lograron en los últimos años los gobiernos neoliberales, de 2% en promedio.

En una coyuntura en la que los analistas económicos observan que México tiene “un grave” problema de bajo crecimiento que es necesario atender.Cuando los pronósticos se han revisado consecutivamente a la baja y el promedio ya ronda el 2%, aunque en algunos casos advierten que podría ser de 1.5%, ¿cómo ve el panorama el secretario de Hacienda?

Lo observa con optimismo. Aunque reconoce que la tasa de crecimiento que previeron originalmente de 4.1% no se va a cumplir, eso “no quiere decir que deja de existir ese potencial en el año 2022, en el momento en que tome de nuevo la curva ascendente”.

Pero eso no depende de México y mucho menos de la política pública, depende de lo que pase en Europa y de lo que haga la Reserva Federal de EU (FED).

La inminente alza en la tasa de interés de la FED le pegará a México, “un poco o más, pero terminará pegándole”.

Por eso se está revisando la previsión de crecimiento para el cierre de este y el próximo año, con el propósito de planear adecuadamente el presupuesto.

El nuevo pronóstico de crecimiento se hará con la última información disponible y en el último momento.

Y en qué basa su optimismo Ramírez de la O.

Se basa en la maduración de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno y en el potencial que genera en las entidades y regiones en donde están asentados.

Advierte que aunque el flujo del crédito bancario es una de las causas por las que no crece a una mayor tasa la economía, asegura que no es la única y por ello prefirió no reclamarles nada.

En lo que está enfocado el gobierno es en una nueva apuesta para hacer crecer la economía, a través de los grandes proyectos de inversión. Eso no se hizo antes porque se enfocaron en aprovechar el TLC y llevar a cabo reformas económicas, dice.

La reforma eléctrica de este gobierno –defiende el secretario de Hacienda– busca eliminar la carga fiscal que por subsidios tiene el erario federal.

Pero independientemente del resultado, de si se aprueba o no, para él la reforma eléctrica “es un bache, no un abismo” y, en consecuencia, se puede superar.

Por lo pronto, el gobierno lopezobradorista tiene el propósito de procurar un mayor crecimiento económico vía las grandes obras de infraestructura, pero tiene claro que la de México es una de las economías más abiertas del mundo y exporta casi el 40% de su Producto Interno Bruto y en consecuencia depende de la demanda externa.

Así ve las cosas el responsable de las finanzas gubernamentales de México.