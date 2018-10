Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, arrástrate, pero hagas lo que hagas sigue moviéndote hacia adelante.

Anónimo

BUEN MOMENTO: luego de un año de gran volatilidad asociado con temas inciertos locales e internacionales, los eventos previstos hacia cierre de año (próximos cuatro meses) presentan un sesgo cautelosamente favorable, pudiendo propiciar un movimiento de avance en los mercados accionarios. La siguiente tabla resume cuáles son cinco de estos eventos de potencial efecto favorable tanto para las acciones locales como las de EU. ¡Buen momento para aumentar exposición bursátil!

Es socio fundador de SNX, Constructores de Patrimonio. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo

[email protected]