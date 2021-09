Apenas urdía Presidencia como zafarse del resbalón de los “viajes gratis” de AHMSA que resultó fueron cobrados y facturados, cuando unos panistas se reúnen con Vox, la ultraderecha hispana y como Harry el Sucio, dijo Palacio: “make my day”.

De la mañanera del viernes salió la señal y arrancó la bien aceitada maquinaria del Gobierno, reforzada con el aceptado expertise de las izquierdas, un tsunami de propaganda oficial que puso contra las cuerdas a todo el PAN, por la digamos, torpeza, de uno pocos.

Si los aliancistas sacan la casta, ignorarán la tontería de unos panistas y, con su capital político en el Congreso, podrán probarle al Gobierno que ni su aplanadora propagandística derrota al voto unido de sus bancadas. Veremos.

INSABE: medicamentos en el laberinto de Creta

El Insabi confirma lo dicho por el titular de Salud Jorge Alcocer de que hasta agosto la UNOPS entregó 140 millones de piezas de medicamentos y material de curación, las cuales se entregaron en almacenes en los Estados.

Esa certeza no explica porque se multiplican los ejemplos de pacientes a quienes laso se les surten las recetas de sus médicos familiares en las clínicas y hospitales de toda la República, incluida CDMX, y peregrinan días y hasta semanas para conseguirlas.

Son medicamentos comunes, nada de oncológicos que hasta atizan febriles teorías conspiratorias, lo cual hace suponer que el laberíntico sistema de distribución de medicamentos y material de curación lo diseñó Dédalo, el creador del mitológico laberinto de Creta. Como para patentarlo, ¿no cree?

Reforma electoral, no parece ir en serio

Seguramente que en Gobernación ya hicieron cuentas y saben muy bien que no tienen los votos para una Reforma Electoral que requiere de una, por ahora inalcanzable mayoría calificada.

Por eso el discurso del coordinador de los diputados de Morena sobre una reforma electoral equivalente al se vayan todos proclamado en Palacio Nacional parece un intento de amedrentar a la oposición presuntamente agobiada por la propaganda oficialista.

Una propuesta: ¿Y si eliminamos al INE y al Tribunal Electoral y creamos un sólo organismo federalizado, compacto, austero, sin derroches? Le llamaríamos Comisión Federal Electoral y le hacemos espacio en el edificio de la Secretaría de Gobernación, ¿cuánto ahorraríamos?

NOTAS EN REMOLINO

Voceros eclesiásticos le piden a la Suprema Corte de Justicia análisis de calidad en proyectos de involucran el derecho a la vida. No se ustedes, pero a quien esto escribe le desconcertó un principio jurídico del fallo propuesto: “El Estado no puede proteger la vida que no es autónoma” ... El próximo jueves estará en Washington una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard e integrada por Tatiana Clouthier y alguien de la SHCP, porque el titular Rogelio Ramírez de la O debe estar en México para iniciar el proyecto del presupuesto de 2022... Estuvo en Bucareli el coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal, seguro mencionó en su charla con el titular Adán Augusto López que la ley de revocación fue aprobada casi por unanimidad... Walt Whitman, el gran autor de “Leaves of Grass”, recomendó: “si mantienes tu cara siempre hacia el sol, todas las sombras caerán detrás de ti”...