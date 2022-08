Oposición optimista

Frecuentemente, fuera de los ámbitos de la política se escucha a alguien decir: ¿dónde está la oposición? Esta es una clara referencia a la ausencia de respuestas ante los actos y declaraciones del actual régimen. Pero la oposición existe en muchos ámbitos, entre empresarios, intelectuales, maestros, jóvenes, es decir, fuera de los partidos. La pregunta es si estos tendrán la capacidad de atraer a todas estas oposiciones en los momentos necesarios para que voten en consecuencia.

Un segundo segmento social, el de las personas que no están con MORENA y sus aliados, pero no confían en algunos o todos los partidos de oposición por razones más que sólidas, es tal vez el más difícil de atraer a la oposición. Son personas que en los anteriores sexenios no recibieron mayor atención y son escépticas respecto a la política.

El reto para la oposición partidaria parece enorme, pero la mayor parte de los personajes están optimistas de que en 2024 se puede lograr sacar del poder por la vía democrática a MORENA. Cuando se les cuestiona respecto a varios obstáculos sus respuestas revelan que tienen la voluntad de superarlos. Por ejemplo, qué hacer con un presidente que se mete de lleno a las elecciones dando opiniones y presumiendo logros, ambas cosas contra las leyes electorales actuales. A esto responden que López Obrador no estará en las boletas en ese año y que ninguna de sus “corcholatas” posee el carisma que el presidente.

En mi opinión, precisamente porque ninguna de las figuras aspirantes a la candidatura tiene el carisma presidencial, López Obrador se meterá de lleno en el proceso de 2024. De hecho, lo está haciendo ya, utilizando la persecución judicial (Anaya, Murillo, la amenaza de la investigación contra Peña, etc.) y las acusaciones y calumnias contra políticos y periodistas opositores. No estará en la boleta, pero su presencia será relevante a la hora de “recordarle” a la gente que su “transformación” les ha dado mucho y que las oposiciones se lo quieren quitar.

Cuando se les cuestiona el hecho de que las “corcholatas” ya se pasean por el territorio nacional haciendo campaña abiertamente y buscando no sólo sumar a las personas simpatizantes de la coalición gubernamental, sino al resto de la ciudadanía, la mayoría de los personajes de oposición no parecen preocupados. Responden que falta mucho tiempo y que lo importante es preparar una alianza opositora sólida.

Sin duda, preparar una alianza sólida es importante, pero hay que recordar que todos los presidentes mexicanos de este siglo han iniciado su campaña mucho antes de los dos años del momento de la elección. Vicente Fox la arrancó desde 1997 y triunfó; Felipe Calderón desde que fue despedido de la Secretaría de Energía y ganó; Enrique Peña al segundo año de su gobierno en el Estado de México ya se sabía de sus aspiraciones y que sus apoyos y movimientos eran para alcanzar la silla presidencial y lo logró. El caso más extremo es el de López Obrador que hizo una campaña ininterrumpida desde 2004, pasando por encima de leyes, hasta alcanzar el triunfo en 2018. Así que decir que falta mucho tiempo es arriesgado y probablemente suicida.

Por otro lado, la mayoría de las figuras de oposición no parecen interesadas en jugar al ping pong con el presidente López. Esto es, no les interesa contestar a cada ocurrencia que suelta en las mañaneras el habitante del Palacio. Señalan que es un error hacerlo y que es mejor preparar una sólida oferta política para la ciudadanía.

Por supuesto hay que preparar una sólida oferta programática para que la ciudadanía conozca cuáles son los compromisos y ofertas. También hay que señalar los errores cometidos desde el gobierno que han llevado a las situaciones actuales en la economía, la educación, el medio ambiente, la ausencia de políticas de género, la violencia contra la población LGBT+ y la seguridad, entre otros rubros, pero esto no me parece suficiente.

Al respecto, creo dos cosas importantes: primera, hay que jugar al ping pong con el presidente, diario, con medios que tengan el mayor alcance posible. Analizar, desmenuzar las ocurrencias y las ilegalidades diarias y hacerlas evidentes a la gente, decirles que las malas decisiones perjudican a todos. No hacerlo es dejar el espacio libre, dejar que avancen poco a poco sus mentiras y calumnias.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la elección del 2024 no será, por fortuna o por desgracia, una decisión lógica, sobre ofertas viables y análisis; no, será una decisión sobre la base de percepciones, sentimientos, simpatías y otros elementos similares. ¿Qué esto no es lo ideal? No, no lo es, pero esto es lo que hay, no sólo en México sino en el mundo, un mundo en que la humanidad se mueve de manera compleja y a veces poco lógicas.