Innegable que al presidente Andrés Manuel López Obrador le urgía reanudar sus giras para su estrategia electoral de atraer a los adversarios a la celada calculada para ganarles los comicios del año próximo.

Como si no se enfrentara una gravísima crisis económica, más la “resuelta” pandemia, todo lo reduce a lo electoral. Y hasta hoy sus adversarios reaccionan como lo esperado: con torpeza, hacen del presidente el centro de las discusiones.

Olvidan que los puestos disputados en 2021 involucran intereses locales, hasta las diputaciones federales. Caen en la trampa al hacer centro del debate a la figura presidencial, pues sin ella, Morena ni siquiera es partido, es un movimiento solamente.

CDMX: refriegas de las lides sucesorias

Ha sorteado con temple la jefa de Gobierno de CDMX las presiones en materia sanitaria, pero le multiplican los frentes por atender. Ahora estalla agitación en las filas de la policía capitalina.

En los años dorados, a los prospectos se les sometía a duras pruebas mediante ataques que se dejaban correr de sus adversarios. Hoy, en el deja vú, podría estar a prueba la jefa del Gobierno capitalino.

Pero también podría que, en ese liberal dejar hacer, dejar pasar, tolere Palacio Nacional el duro juego de la sucesión anticipada, única razón por la cual le minan el camino a la señora Sheinbaum.

SRE: allá afuera hay intereses, no amigos

A instancias del canciller Marcelo Ebrard, el gobierno de México ya ha empezado a jugar en el terreno internacional. Se postula a Jesús Seade para la OMC y cabildea por un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Cuesta arriba ven muchos encabezar la OMC, porque otros aspirantes tienen el respaldo de los intereses de la burocracia internacional, tan cómoda y rentable. En ambos, no importa la retórica de la 4T, sólo importa el juego y rejuego de intereses.

Quizá sea más factible el asiento en el Consejo de Seguridad. Y probará este gobierno que allá afuera, lo dicho por John Foster Dulles, “tenemos intereses, no amigos”, lo practican todos los gobiernos, no creen en utopías.

Notas en remolino

Bien hizo la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, en negar la veracidad de las versiones sobre negociaciones de un TLC con China, pues sabe bien que México no está hoy para devaneos de geopolítica... Cuando llegue la gira presidencial a Puebla, sabremos de qué está hecho el gobernador Miguel Barbosa, tan proclive a su “autonomía”... Sin tanto ruido, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, logró un acuerdo entre los sectores e intereses del Estado para el ritmo de la reactivación, sin sacrificar la seguridad sanitaria... No pocos altos mandos del Gobierno de la República ven con preocupación el atraso tecnológico que puede provocar en la administración la virtual congelación de compra de equipos de computación y limitación en renovación de licencias... Aunque hoy den la versión oficial sobre el secuestro de un general brigadier, es posible que pase tiempo para que se conozca la historia completa. Pudo ser un secuestro profesional y los profesionales no comen lumbre...