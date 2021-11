Inexplicable el impulso de los grupos y organizaciones de oposición por ser parte de la carrera por la candidatura presidencial del Partido Oficial que puso en marcha el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su lema de “política es tiempo”.

Se confunden tantos políticos y analistas al no aceptar que el Presidente López Obrador cambió el escenario, ahora es suyo, y que hombre del Poder, aplastará a cualquier opositor que saque prematuramente la cabeza.

Sun Tzu en el “Arte de la Guerra”: “ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar... sólo se debemos luchar cuando las condiciones son propicias”. Hacen mal en jugar en los tiempos del Presidente y no intentar cambiarle el juego.

Reforma Eléctrica: foros como el IEPES

La experiencia de la pasada legislatura no es alentadora para el coordinador de la mayoría de Morena en Cámara de Diputados Ignacio Mier, quien debe cumplir con la encomienda de organizar “Parlamento Abierto” para analizar la Reforma Eléctrica.

Nada garantiza que controle la soberbia de su bancada que en eventos similares apenas oye y, jamás escucha, pues se dicen que para qué, si igual deben votar disciplinadamente.

Mier debiera hablar con el PRI, pues los foros del arcaico IEPES del tricolor eran espectaculares, se presentaban ideas, sumaban algunas al proyecto y al final, como pasará ahora, el texto era lo que deseaba el Presidente de la República. Y todos contentos.

Te pareces tanto a mí, dirán a Conacyt

La beligerante campaña para hacer la maoísta “revolución cultural”, pero región 6 conducida por la directora de Conacyt María Elena Álvarez Buylla ya designó director en el CIDE. Y ya tiene su conflicto estudiantil.

Como es el lema oficial, se purgará la comunidad académica y científica de la República del pernicioso virus del neoliberalismo y, curioso, enlistan al CIDE en las filas de la satanizada ideología.

Curioso que para descalificar a los estudiantes del CIDE que protestaron y tomaron las instalaciones, este Gobierno de izquierda diga que a los estudiantes los manipulan los conservadores, porque hace sesenta años el Gobierno decía que a los estudiantes los manipulaban los comunistas. Decía Juan Gabriel: “te pareces tanto a mí”.

NOTAS EN REMOLINO

Según la señora Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Mario Aburto le torturaron para que confesara el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ahora resulta que alucinamos todos los mexicanos que una y otra vez nos horrorizamos con la escena del crimen de Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994... Anunció el director del INSABI Juan Antonio Ferrera que la UNOPS comprará 634 claves de medicamentos para 2022. Repitió la cantaleta de los “10 distribuidores”, pero no explicó quien es responsable que el Presidente ya considera darle la distribución a los militares porque todos los funcionarios civiles cumplieron con el Principio de Peter... Uno de los grandes poetas de México, Jaime Sabines, nos legó este vigente diagnóstico “Aquí no pasa nada; mejor dicho, pasan tantas cosas juntas al mismo tiempo que es mejor decir que no pasa nada” ...