Advirtió a la oposición el Presidente Andrés Manuel López Obradora que "es muy necio, perseverante y terco" y que no descansará hasta hacer realidad la Cuarta Transformación en la República. Le da confianza la oposición tan aturdida.

Desde Palacio Nacional se tienden emboscadas a la oposición y caen en todas. Son tan débiles los liderazgos opositores que hasta los exaltados de FRENAAA tienen más atención mediática.

Olvida la oposición que desde provincia construyó a Morena el Presidente, que "toda política es local", pero los seducen los reflectores mediáticos del Altiplano y creen, como los aztecas, que en México Tenochtitlan está el ombligo del mundo.

Pensiones, voten por el mal menor

No es la primera vez que el Gobierno de la República utiliza la táctica de que algún aliado haga una propuesta tan radical, que las iniciativas presidenciales sean vistas como el menor de dos males.

Así, se anuncia la iniciativa presidencial para hacerle reformas al sistema de pensiones de las Afore, con artículos que algunos organismos empresariales alegan que se apartan del acuerdo original.

Ah, pero el INE debe verificar dos cajas con firmas ciudadanas que proponen a los diputados eliminar las Afore y restituir el antiguo sistema pensionario a manos del Estado. Seguro los diputados verán más viable la iniciativa presidencial y tan, tan.

¿Ingreso extra para los desempleados?

En la comisión de trabajo del Senado que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia, alistan la iniciativa de "un ingreso extraordinario de bienestar" para apoyar temporalmente a quienes perdieron su empleo por las crisis sanitaria y económica.

Aseguran que esta iniciativa integra las nueve que han sido presentadas por senadores de todas las fracciones políticas y que ya se pidió opinión al gobierno federal para definir el respaldo financiero.

Sería paradójico que, desde el Congreso, donde tiene mayoría el partido del Presidente, se rodearan las objeciones de Palacio, donde piensan que los desempleados son demasiados para los recursos. Capaz que la iniciativa topa con pared.

NOTAS EN REMOLINO

El subsecretario Alejandro Encinas explicó el sábado que "la única verdad es que no hay verdad", sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero luego María Martínez Ceferino, al hablar en nombre de padres y madres dijo: "venimos, por más, pero hasta hoy no tenemos nada". Fue cuando el Presidente anunció que aprehenderán a soldados del 27 batallón... Este lunes define la Alianza Federalista si se agrupa en torno al mandatario chihuahuense Javier Corral... Por cierto, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía está decidido a demostrar que, si su jefe se va de candidato a Sonora, él es el obvio reemplazo. Por eso su violencia verbal en el caso de Chihuahua... Cinco Estados de la República, dicen datos oficiales, concentran la mitad de la Inversión Extranjera Directa. Claro, entre los cinco están CDMX, Edomex y Nuevo León... La respetable y respetada jurista Ana Laura Magaloni "la justicia no se disputa en las urnas, sino en los tribunales", diría Eulalio González, una verdad como un cerro... Mal que no tenga espacio la señora Margarita Zavala para pelear mediáticamente por su causa...