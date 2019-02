El olvido, el cual va de la mano con la normalización, es comúnmente repudiado en la política. Tiene sentido, muchas veces, el olvido puede servir metas nocivas: enterrar o minimizar temas sensibles para no generar crítica (el gobierno de Enrique Peña Nieto sabía esto muy bien) y hacer pasar narrativas por hechos son ejemplos visibles en la política, por lo menos en México. En el mejor de los casos, el olvido representa una normalización de lo que consideraríamos inaceptable. En el peor, es una herramienta para propagar agendas y minimizar la crítica a ellas a través de la reducción de la capacidad para asombro.

El olvido es, entonces, generalmente, visto como algo que no debe ocurrir. Por lo cual me resulta sorprendente que, en un tiempo caracterizado por un zeitgeist politizado, en el cual olvidar parecería ser más difícil , el olvido se da con más frecuencia y en plazos incluso más cortos. Hablo aquí de la facilidad con la que se aceptó y olvidó la idea de la Guardia Nacional, la cual, dado cómo se habla, o, como no se hablaba de ella hasta hace un par de días, pareciera haber sido votada y aceptada hace unos años. Quizá es porque así fue.

Las paradojas del gobierno reflejaban la confusión que contribuye al olvido, pues en la misma campaña, Morena proponía la creación de la Guardia Nacional mientras que su entonces candidato hablaba de sacar al Ejército de las calles. La confusión ha sido resuelta por ahora: la militarización de la seguridad continuará. Sin embargo, en unas pocas semanas, el tema parece haberse vuelto menos relevante; no lo es. Quizá se debe a que casi todos los días hay un escándalo nuevo, o un problema o mal diferentes. El mundo político parece moverse demasiado rápido, pero no por ello deberíamos conformarnos y seguirle el paso. Quizá valga la pena desacelerar y retroceder para dar cuenta del uso del olvido para hacer pasar una atrocidad por un hecho incambiable.

La conclusión del olvido: lo inaceptable fue aceptado. Parece que la Guardia Nacional es una realidad. La militarización y la inseguridad quedarán a cargo de las tres instituciones en las que más confiamos los mexicanos: la policía, el ejército y el gobierno. Ante los miedos de muchos críticos de esta drástica medida, el gobierno ha intentado minimizar el daño y crear mejores expectativas, sin embargo, la preocupación persiste. Aún así, el presidente predica que se trata de una medida justa y necesaria. Parece, entonces, que no hay nada que temer: ninguno de estos tres órganos ha incurrido en violaciones de derechos humanos, pues de lo contrario, no estarían a cargo de la seguridad del país.

La jugada del olvido se revela en el extraño cambio de posiciones, pues las medidas de seguridad de los dos gobiernos anteriores fueron acertadamente criticadas. ¿Qué cambió? Los defensores (antes críticos) de medidas de este tipo, incluyendo al presidente, también fueron parte de la conversación: pero, ¿estaban declarando su apoyo para la militarización de la seguridad en el país?