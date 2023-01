Ofrece incentivos

Twitter está ofreciendo a los anunciantes un nuevo incentivo en un intento por atraer de nuevo a las marcas ante el deterioro de su negocio publicitario tras la adquisición de la red en 44,000 millones de dólares por parte de Elon Musk.

La compañía ofrece espacio publicitario gratuito al igualar el gasto publicitario de los anunciantes hasta por 250,000 dólares. Los 500,000 dólares completos en publicidad deben ejecutarse antes del 28 de febrero.

Los incentivos son el último esfuerzo de la compañía para lograr que las marcas gasten en su plataforma. Recientemente, Twitter ofreció a los anunciantes 500,000 dólares en anuncios gratuitos, siempre y cuando gastaran al menos el mismo monto.

Los compradores de anuncios dijeron que el incentivo podría usarse para comprar tuits promocionados que podrían ejecutarse durante la semana del Super Bowl, un período de venta clave para Twitter. Los anunciantes en los últimos años han acudido en masa a Twitter durante el Super Bowl para generar rumores en torno a sus grandes esfuerzos de marketing durante el juego. El Super Bowl es el día de mayores ingresos de Twitter del año.

Musk dijo en noviembre que Twitter había sufrido “una caída masiva en los ingresos” y que estaba perdiendo 4 millones de dólares al día.

Microsoft invertiría más en OpenAI, apostando su futuro en la startup y la tecnología detrás del chatbot sensación ChatGPT, así como preparando el escenario para una mayor competencia con su rival Google de Alphabet.

Microsoft está aumentando una apuesta que hizo hace casi cuatro años en OpenAI, pregonando una revolución en la inteligencia artificial (IA). En 2019 dedicó 1,000 millones de dólares a la empresa cofundada por Elon Musk y el inversionista Sam Altman, y desde entonces ha construido un supercomputador para impulsar la tecnología de OpenAI, entre otras formas de apoyo.

Microsoft está destinando aún más recursos para mantener a las dos empresas a la vanguardia de la llamada IA generativa, una tecnología capaz de aprender de una gran cantidad de datos cómo crear prácticamente cualquier tipo de contenido simplemente a partir de un mensaje de texto.

ChatGPT, de OpenAI, que produce prosa o poesía a partir de una orden, es el principal ejemplo que el año pasado acaparó la atención en Silicon Valley.

Los grandes bancos estadounidenses se están uniendo para lanzar una billetera digital que las personas pueden usar para comprar en línea.

Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan Chase y otros cuatro bancos están trabajando en un nuevo producto que permitirá a los compradores pagar en la caja en línea de los comerciantes con una billetera que estará vinculada a sus tarjetas de débito y crédito.

La billetera digital será administrada por Early Warning Services (EWS), una empresa propiedad de bancos, que opera el servicio de transferencia de dinero Zelle. La billetera, que aún no tiene nombre, operará por separado de Zelle, dijo EWS.

EWS, cuyos propietarios también incluyen a Capital One Financial, PNC Financial Services Group, U.S. Bancorp USB y Truist Financial, planea comenzar a implementar la nueva oferta en la segunda mitad del año.

Uno de los objetivos del nuevo servicio es competir con operadores de billeteras de terceros como PayPal Holdings y Apple Pay de Apple. Los bancos están preocupados por perder el control de sus relaciones con los clientes. Apple, en particular, representa una gran amenaza.

La automotriz de la India, Tata Motors, dijo que retiró voluntariamente sus American Depositary Recepts (ADR) de la Bolsa de Valores de Nueva York, tras el cierre de operaciones de este lunes.

En una presentación regulatoria, la compañía dijo que sus acciones continuarán cotizando en la Bolsa de Valores de Bombay y en la Bolsa Nacional de Valores de India.

En noviembre pasado, Tata Motors anunció su intención de deslistarse. La empresa comenzó a cotizar en el 2004.