Durante su participación en la Asamblea General de la OEA, el subsecretario de la SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga, acusó al secretario general Luis Almagro de generar en Bolivia inestabilidad, violencia y desorden constitucional.

Acusó al chileno Almagro de “intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y lastimar nuestras democracias, lo que ocurrió en Bolivia no debe repetirse”, advirtió el representante de México.

Si, como todos saben, Almagro actuó en concordancia con Washington, esta ofensiva de la cancillería aprovecha el interregno electoral en Estados Unidos. No habrá respuesta, siempre y cuando el ganador de la elección no quiera meterse en Bolivia.

Pemex: ¿cederán control a su sindicato?

Se ha organizado una maniobra para disminuir o anular la presencia del sindicato petrolero que respondía al retirado líder Carlos Romero Deschamps, con la acusación de que “controla” Pemex.

El director general de la paraestatal, Octavio Romero, sabrá si es cierta la acusación surgida de intrigas en los pasillos de Palacio Nacional y, más allá de una purga en su equipo, proponerle al presidente una decisión.

Tendrán que decidir si del supuesto control del sindicato de Romero Deschamps quieren pasar al control de una desconocida organización sindical o si mantienen el statu quo que tan bien conocen.

Un tanto por la autonomía de la Corte

Es posible que el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a la impugnación del jurídico de Presidencia a la decisión de no aprobar la política de generación eléctrica de la titular de Sener, Rocío Nahle, haya sorprendido en algunos despachos.

Los expertos juristas sabrán el real alcance de ese fallo y qué tanto tendrá que modificar su política la señora Nahle, pero seguro que en Palacio no pasó inadvertido el hecho de el proyecto que sustentó el fallo fue una señal de independencia.

El proyecto fue del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte de Justicia. Privilegió, al menos en este caso, su juramento constitucional.

Notas en remolino

Al anunciar en la mañanera su renuncia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quedó claro quién decide candidaturas, por si algunos dudaban... Los conocedores de temas financieros podrán estudiar y darnos conclusiones sobre cuál es el eventual riesgo para el patrimonio del Infonavit que representan los créditos directos, porque no conllevan hipoteca de las eventuales construcciones que hagan los trabajadores... Cómo de que no, dijeron los hados de Morena. Y en San Lázaro ya se prepara iniciativa para que los 33,000 millones de pesos del Insabi sí pasen a la Tesorería de la Federación... Una advertencia del riesgo para los comicios del 2021 que en Hidalgo los paquetes electorales de algunos municipios hayan debido ser trasladados a Pachuca para custodiarlos, por temor de que los perdedores los destruyan. Hace mucho, muchísimo tiempo que eso no ocurría... Aclaró Josefina Vázquez Mota que los recursos para mexicanos en Estados Unidos salieron del Instituto Nacional de Mexicanos en el Exterior, no de un fideicomiso...