En este espacio trato de hacer reflexiones sobre el papel que tienen las finanzas personales en nuestra vida, porque creo que no sirven de nada los consejos vacíos. Deben tener un contexto. Al final, creo firmemente que el dinero que ganamos debe servir para acercarnos a lo que es verdaderamente importante para nosotros. El dinero nunca es un fin en sí mismo, eso hay que entenderlo.

Me gustaría aquí recuperar ocho conceptos que me parecen fundamentales:

1. El dinero siempre es un recurso escaso, independientemente de nuestro nivel de ingresos. Es fundamental entender esto. No podemos hacer todo al mismo tiempo y, por lo tanto, estamos obligados a priorizar. Sin embargo, mucha gente no tiene claras sus prioridades, lo que más les importa.

2. Nosotros somos quienes le decimos a nuestro dinero qué es lo que queremos que haga por nosotros. Es decir, cada vez que recibimos un ingreso (no antes) tenemos que decidir cómo nos vamos a gastar ese dinero. En otras palabras, asignarle a cada peso que ganamos un trabajo. También debemos supervisar que el dinero haga lo que nosotros le dijimos. Eso significa tener un control.

3. El presupuesto es una herramienta, no una camisa de fuerza. Debemos reconocer que la realidad no siempre pasa como la hemos planeado. A veces el recibo de la luz nos llega con un costo mayor al que habíamos contemplado. Entonces debemos adaptarnos y modificar nuestro presupuesto (aumentar esa categoría, reducir otras) para mantenernos en control. Lo mismo cuando de repente queremos aprovechar alguna oportunidad: habrá que ajustar otras cosas para poderla tomar sin causar un desequilibrio.

4. Los gastos irregulares se pueden —y deben— planear. Sabemos que vendrán, y por lo tanto nos conviene ir separando mes a mes, en nuestro presupuesto, una parte, de tal forma que cuando se presenten tengamos el dinero para pagarlos sin problemas y sin necesidad de adquirir deudas.

5. Una deuda —aún a meses sin intereses— compromete nuestro ingreso futuro. Al adquirir una deuda, en realidad estamos gastando dinero que todavía no tenemos, pero que esperamos ganar en los próximos meses (o años). En otras palabras, parte de ese ingreso futuro ya está destinada a pagar las mensualidades de nuestro crédito y no la podremos usar para otras cosas que tal vez sean más importantes. Por eso hay que ser cuidadosos y adquirir deudas de manera inteligente, que sumen y no que resten.

6. No debemos pensar en invertir en un instrumento, sino en un portafolio diversificado. La gente me pregunta frecuentemente cuál es la mejor inversión, o dónde se puede ganar más. La respuesta depende mucho de nuestras necesidades, del horizonte de inversión que tenemos, del riesgo que podamos tolerar. La mejor inversión es la que toma todo esto en cuenta.

7. Al invertir primero debemos tomar en cuenta el riesgo, luego el rendimiento. Demasiada gente toma decisiones de inversión pensando en lo mucho que puede ganar, pero se olvida de lo que puede perder. De esta forma, no conoce los riesgos en los que incurre. Ése es un gran error. El riesgo es aún más importante que el rendimiento. De hecho, toda la teoría de inversiones está basada en buscar una combinación de instrumentos que, dado el nivel de riesgo que queremos/podemos asumir, pueda maximizar el rendimiento esperado.

8. Debemos proteger lo que hemos logrado con tanto esfuerzo. En la vida siempre hay cosas que pueden pasar, desde un terremoto hasta un accidente que nos impida seguir trabajando. Hay gente que lo ha perdido todo a consecuencia de una enfermedad crónica. Todo esto lo podemos prever. Hay maneras de protegernos financieramente en caso de que nos suceda algo grave e inesperado. Es nuestra obligación tomarlas en cuenta. Lo mismo con la sucesión. Tenemos que prever quién se encargaría de nuestros hijos en caso de que ambos padres llegásemos a faltar, o a quién le vamos a legar nuestros bienes.

