No cabe duda: los mexicanos tenemos una deuda histórica con millones de hermanos que, todos los días, sobreviven en un estado de pobreza y pobreza extrema. Es inaceptable, inconcebible y muy doloroso que prevalezca esta realidad en un país extraordinariamente rico que ha probado ser tan próspero, sobre todo para los políticos que lo han saqueado durante décadas.

Cuando escribí mi segundo libro: Un millón de jóvenes por México, hice hincapié una y otra vez en que México no es un país pobre sino un país empobrecido por la ambición y el egoísmo de muchos que, desde el poder político y sindical, sólo han pensado en sí mismos y en los suyos, abusando, corrompiéndose y robando todo lo que han podido.

Esa riqueza, que pertenece o debería haber llegado a millones de mexicanos bajo un esquema digno y justo que les diera mayor libertad y les permitiera desarrollarse y ser más prósperos, ha quedado en manos de unos cuantos y generado, perversamente, mayor dependencia en los más pobres hacia el gobierno. De ahí que millones sigan siendo tan vulnerables y presa fácil de la mentira y la manipulación del gobierno actual.

Tenemos un problema muy grave al que hoy no se le ve salida fácil. Todo se está complicando desde la llegada de un gobierno que, con pleno conocimiento y libre consentimiento, por un lado fractura y limita cualquier posibilidad de generar más riqueza y, por otro, celebra la pobreza cada vez que puede.

Desde la cancelación de grandes proyectos que generarían inversión y atraerían más turismo como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, hasta su incapacidad para enfrentar de manera contundente y decisiva la delincuencia, haciendo incluso concesiones a grupos que desestabilizan y bloquean cualquier proyecto, reforma o programa que de verdad pretenda generar mayor desarrollo y bienestar.

El presidente no esconde su obsesión con la pobreza. Quizás trata de imitar a sus ídolos Fidel Castro y Hugo Chávez, quienes quisieron tanto a los pobres que hicieron todo para multiplicarlos y hundirlos en la miseria. Recientemente declaró: “Se prefiere dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra” y poco después dijo: “Si se necesita para transferir todos los fondos al pueblo y que haya desarrollo, trabajo, y bienestar, el gobierno va a entrar a una fase superior: vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

En realidad, lo que dice y hace apunta a que la pobreza se multiplique. El coraje y resentimiento hacia quienes han trabajado y tienen algo está escalando a un nivel muy preocupante. México tiene todo para generar prosperidad compartida. Sigamos haciendo la parte que nos toca cada día, todos los días, a pesar del gobierno. No permitamos que nos hundan.

Twitter: @armando_regil