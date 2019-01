Si los senadores no atienden la recomendación presidencial de incorporar el transitorio que hace legal la actuación de marinos y soldados en tareas de seguridad pública, los mandos civiles habrán traicionado a los militares, otra vez.

A los políticos que todos los partidos se les llena la boca con elogios a los soldados y marinos de México; pero en los hechos, una y otra vez les niegan la cobertura legal para las tareas a que los envían.

Le apuestan a la institucionalidad y lealtad de los militares mexicanos y no vacilan en dejarlos expuestos a acusaciones de ONG, plagadas de enemigos de los militares, lo cual, insiste quien esto escribe, constituye una traición a la lealtad militar.

Gasolina: muy onerosa su importación

Los miembros del gabinete presidencial y el Jefe del Ejecutivo Federal, en su confrontación con los huachicoleros, los de mezclilla, los de casco de trabajo y los de cuello blanco, le apuestan al transporte terrestre de combustibles, como alternativa a eventuales cierres de los ductos.

Innegable que, a diferencia de lo que suponen algunos funcionarios federales, reducir a niveles mínimos el robo de combustible no es tarea de semanas, ni siquiera de meses, es una tarea de años. Por eso optaron por los carros tanque.

El problema, bien señalado en las paginas de EL ECONOMISTA, es que también el transporte de combustibles sea por camiones tanque, por ferrocarril o por las tradicionales pipas, también necesitará seguridad, de mucha seguridad.

Criterios para la Fiscalía General

Sería ingenuo suponer que en las propuestas presidenciales para que el senado elija al primer Fiscal General de la República, con toda su autonomía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fuera a incluir a alguien con quien tenga grandes desacuerdos.

Como ingenuo suponer que las prendas que serían el criterio esencial serían los vastos conocimientos jurídicos. Como sea, la decisión la deja en manos de los senadores. Y no será fácil.

Algunos suponen que desde Palacio Nacional sugerirán Alejandro Gertz o a Bernardo Bátiz -en ese orden-, pero quizá olvidan que el Fiscal durará en su encargo nueve años que eso llevaría a los dos mencionados a los límites de ser nonagenarios.

NOTAS EN REMOLINO

Al dar a la publicidad los datos, aún sin nombres, de empresas y personas cuyas cuentas han sido congeladas como parte de la investigación de los robos y tráfico de combustible, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto ratifica que va en serio el seguimiento del dinero ilícito… Por cierto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un organismo para que maneje la distribución de combustibles en toda la República… Algunos critican porque dicen que el Primer Mandatario tiene, en algunos temas, criterios distintos a los que tenía cuando era candidato. Torpe argumentación, pues no se tiene la misma perspectiva cuando se tiene la responsabilidad de gobernar a 125 millones de mexicanos… Digan lo que digan, la Secretaría de Gobernación podría descubrir que sus acciones para ayudar y proteger a la caravana de centroamericanos se topan con un mal ánimo entre la sociedad… Dirán misa en el gobierno federal, pero el desabasto en Michoacán, Jalisco y Guanajuato todavía está lejos de resolverse. Por eso no hay que cantar victoria anticipadamente…A propósito. No entiende la sorpresa porque el capital político del Presidente sigue intacto. ¿No entendieron lo que querían los votantes del uno de julio de 2018…