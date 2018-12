Llevamos tres conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y en dos ocasiones se ha vulnerado la seguridad y se han colado personas fingiendo ser periodistas para hablarle directamente de asuntos que a ellos conciernen.

Incidentes inofensivos, dicen en Palacio Nacional, sí, pero pudieron no serlo. En unas semanas sumarán miles las personas que serán despedidas, por angas o mangas, del aparato del gobierno federal, a muchos el despido les arruinará la vida.

¿Quién asegura que entre esos miles no haya alguien que pierda el control? El presidente López Obrador dijo que ya no se pertenece. Pues por eso no puede hacer lo que quiera. Más allá de sus personales deseos está la responsabilidad de la integridad de la investidura.

CDMX: ¿qué tan tolerante será el gobierno?

Tomó posesión de la jefatura de gobierno de Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum, de reconocida trayectoria de lucha y activismo y, hay que decirlo, quien goza de la absoluta confianza del presidente de la República.

Es la primera mujer que llega a esa posición por elección y, de alguna manera, parece reflejar a muchas de las actitudes progresistas de CDMX, a juzgar por algunos de sus anuncios, como la desaparición de los granaderos y menos sanciones viales.

Es la capital de la República una ciudad intrínsecamente inconforme y hasta reacia a acatar las normas. ¿Cuánta tolerancia tendrá el gobierno de la señora Sheinbaum, antes de que haya brotes de anarquía citadina?

Por “garantismo”, se avala chantaje sindical

Ha sido característico de la Primera Sala de la Suprema Corte su visión garantista en los fallos, lo cual abona al progresismo de sus cinco miembros, pero hay fallos que obligan a la reflexión.

Otra vez se exonera a un acusado porque se dice que la información bancaria recabada por las autoridades no fue autorizada por un juez, aunque no precisa que, al momento de hacerlo, aún no había obligación de recabarla.

Se trata de un líder de la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, que pedía “donativos” a las empresas a las que entregaba el manejo de las nóminas. El fallo, garantista, sí, pero avala el chantaje, práctica común de los hampones sindicales.

NOTAS EN REMOLINO

Los más acuciosos observadores afirman que el senador Pedro Haces será punta de lanza de un movimiento sindical que, nos dicen, cambiará hasta el modo de andar al sector obrero... En las mesas del futurismo, pero futurismo en serio, por lo largo de los plazos, afirman que ya están en el arrancadero dos prospectos para candidaturas presidenciales en el 2024: Claudia Sheinbaum y Enrique Alfaro... Otra vez, las ONG, celosas porque no les hacen caso, reclaman que en el Congreso se analice imponer prisión preventiva para algunos delitos. Prefieren el caos, por lo visto... Uno pensaría que más que hablar de triunfos, en la reunión del presidente López Obrador con la Conago salieron tablas... Ante la CIDH el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un mea culpa por las desapariciones... El Instituto Federal de Telecomunicaciones apeló a los diputados para solicitarles la aprobación de su presupuesto, para poder retener al personal altamente especializado del instituto. Lástima, porque los diputados sólo están dispuestos a complacer a la “austeridad republicana”...

