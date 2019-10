El huachicoleo fiscal llegará a su fin, por decreto. La mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobará los cambios en la legislación penal que equiparan a las factureras con la delincuencia organizada y también, la transmutación del SAE, que por fin adquirirá la figura que le impuso el Ejecutivo federal: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

La agenda parlamentaria todavía no aborda asuntos definidos como prioritarios en Palacio Nacional, como la revocación de mandato o la Ley de Amnistía. Pero el calendario legislativo avanza, implacable, en materia presupuestal.

Adiós al SAE. Y también a Pronósticos Deportivos, que se fusiona con la Lotería Nacional (el nuevo organismo quedará a cargo de Ernesto Prieto). Mañana, el secretario de Salud acudirá al pleno por la glosa del Primer Informe, y el jueves 17 —confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado— arrancará el análisis de la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acudió puntualmente el domingo 8 de septiembre al Palacio Legislativo de San Lázaro, para presentar el paquete económico 2020. La legislación vigente estipula que la Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto y, junto con su colegisladora, dejar listo el paquete presupuestario, hasta el último día del mes.

El incremento en el IEPS y las restricciones a la deducibilidad de intereses son los dos asuntos más polémicos en la definición del Paquete Económico 2020, pues ambas medidas —de concretarse— darían lugar a mayores costos para los inversionistas, aunque implicarían mejoras en el atractivo general de México como destino de la Inversión Extranjera Directa.

Los cambios propuestos incluyen una alineación de la legislación fiscal mexicana con la iniciativa BEPS de la OCDE. La deducción fiscal de los pagos de intereses se limitaría el próximo año a 30% de la renta imponible ajustada de la entidad. Esto afectará a las compañías que ya han tomado decisiones de inversión a largo plazo basadas en suposiciones financieras anteriores, así como a aquellas que planean inversiones futuras.

La modificación a la Ley del ISR propuesta incluye excepciones para proyectos de infraestructura y una exención para 20 millones de pesos en gastos de intereses anuales.

México tiene una relación impuesto-PIB más baja que todos los demás miembros de la OCDE, sólo 16.2% en comparación con un promedio de 34.2 por ciento. La iniciativa BEPS busca crear un sistema tributario competitivo que mejore tanto el empleo como la inversión, permitiendo que el gobierno brinde servicios sociales esenciales. Sin embargo, México depende en gran medida de los impuestos corporativos, debido en parte al hecho de que su enorme economía informal está, por definición, a nivel de las contribuciones individuales del Seguro Social.

En caso de adoptarse la legislación propuesta, las restricciones a la deducibilidad de intereses podrían tener consecuencias negativas en inversión privada, inversión total, PIB y empleo. Estudios macroeconómicos realizados por expertos independientes, por encargo de organismos empresariales, estimaron que la entrada en vigor de la reforma podría disminuir la inversión privada entre 1.89 y 5.67%; la inversión total entre 1.63 y 4.88%; el PIB entre 0.36 y 1.08%, y el número total de empleos, incluyendo directos, indirectos e inducidos, entre 20,586 y 61,758.

Primero fue la acción legislativa que derivó en el nuevo etiquetado de advertencia sobre contenido calórico para alimentos y bebidas. Ahora, las iniciativas de Morena para incrementar el IEPS a diversas mercancías de consumo frecuente, como los refrescos y los cigarrillos, bajo argumentos de contar con mayores recursos para atender la epidemia de sobrepeso y obesidad del país, han causado una airada reacción de las industrias afectadas. Algunos legisladores izquierdistas, como Alfonso Ramírez Cuéllar y Manuel Huerta, insisten en la aplicación de un aumento real del impuesto, lo que iría en sentido contrario a lo ofrecido por el Ejecutivo federal de que habría, en cualquier caso, una actualización, mas no aumentos reales en el IEPS.

México tiene uno de los regímenes fiscales más complejos del mundo. Las estructuras impositivas onerosas pueden aumentar significativamente los costos para las empresas e incrementar la incertidumbre.

EFECTOS SECUNDARIOS

TEXTUAL. La votación sobre la permanencia del empresario Jaime Bonilla como gobernador de Baja California ni siquiera merece ser catalogada como una consulta popular, juzgó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. “Fue un ejercicio poco serio y con una muy precaria calidad técnica y que no garantiza, no genera ni los elementos mínimos de confianza que debe tener un ejercicio electoral; sea una elección propiamente dicha, sea una consulta, entre otras cosas, porque no la realizó el órgano facultado para hacerlo”. Ouch.

APASIONADOS. Furor, en más de un sentido, desata el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Por su peculiar uso de las redes sociales, sin duda, pero también por su intensa agenda en esta su primera ronda de presentaciones después de entregar sus cartas credenciales, hace tres meses. Luego de pasar por Palacio Nacional y la cancillería, la oficina del representante de la administración Trump realizó sendas llamadas para solicitar citas con las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y el senado de la República, Mónica Fernández Balboa. En San Lázaro casi de inmediato le tomaron la llamada y, como premio, la legisladora panista obtuvo una envidiable fotografía con Landau, cuidadosamente preparada por sus asesores. En la Cámara Alta, por el contrario, privó la desorganización... ¿o el agandalle? Resulta que por instrucciones monrealistas, Aliza Chelminsky, coordinadora del Centro Gilberto Bosques, acordó con el staff del embajador estadounidense y sin querer queriendo marginó de la cita a los integrantes de la mesa directiva, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y al coordinador de la bancada panista. ¡Órale!