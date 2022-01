Este 1º de febrero inicia por mandato constitucional el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal y en el Congreso de mi querido estado: Tabasco. Cada que arranca un nuevo periodo hay mucha expectativa, emoción y sobre todo un sentimiento de esperanza tanto de nosotros como legisladores como de quienes representamos, esperanza de que se tomarán decisiones correctas.

Pero este último periodo que cerró, siendo totalmente honesta y haciendo un trabajo de retrospección, quedamos a deber a los mexicanos. Iniciativas de interés ciudadano fueron congeladas para darle prioridad a las del Ejecutivo, y el trabajo de las Comisiones fue demasiado lento y sin transparencia, y también debo decirlo más político que técnico.

A nivel federal algunos de los grandes pendientes siguen siendo la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19, la regulación del cannabis, una ley de ciberseguridad, la ley general de comunicación social, la ley general del agua, urge que las comisiones no se queden sin presidencia porque muchos diputados siguen en campaña y por supuesto es prioritario procesar nombramientos importantes del Gobierno Federal.

Este año vienen elecciones importantes en seis estados de la república: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, esperemos no quedarnos sin legisladores durante los meses de campaña.

Y en la tierra del Presidente las cosas no andan nada bien ¡en Tabasco están matando a nuestras mujeres! Urge emitir la alerta de género, los recientes feminicidios son un hecho que no debamos minimizar. También es urgente transformar nuestro congreso en un verdadero Parlamento Abierto y abrir sus puertas a todos los ciudadanos, que el poder legislativo pueda modificar el presupuesto enviado por el ejecutivo, hacer de Tabasco un estado incluyente de animales, paridad en todo, pero sobre todo es prioritario activar proyectos de agricultura, ganadería, comercio y todo lo que genere desarrollo, porque Dos Bocas no le está dando de comer a miles de bocas tabasqueñas.

La productividad de un legislador no se mide por cumplir caprichos, se mide y sobre todo se potencializa cuando da voz a los propios ciudadanos en la máxima tribuna.

Por eso el día de hoy lunes estaré llevando a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto en donde escucharé todas y cada una de las opiniones y voces de mis paisanos y con ellas construir mi agenda legislativa en este segundo periodo de la mano de la gente.

Tenemos innumerables temas pendientes donde los colores no deben ser obstáculo, al contrario, nuestras diferencias deben unirnos más que nunca, por eso es realmente prioritario que toda descalificación entre legisladores termine.

Nuestra obligación es darle nivel al debate, y la única forma de lograrlo es a través de una discusión con argumentos técnicos, no retóricos o ideológicos, porque lo que realmente les importa a los mexicanos es tener oportunidades, un sistema de salud efectivo, educación de calidad y servicios municipales dignos; y sus legisladores debemos ayudarlos en esa tarea.

Cuando somos legisladores dejamos de ser ciudadanos, somos defensores y la voz de quienes representamos, por eso nunca más podemos dejarlos al margen de nuestras decisiones. Cada nuevo periodo es la oportunidad de recuperar la confianza de los mexicanos y que nuestro trabajo legislativo sea realmente de utilidad para nuestra gente.

