¿Un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Iniciativa que lanzó el senador Ricardo Monreal, y que debería de tomarse con mayor seriedad de frente a todos los rezagos, burocracia y tiempos que hoy se establecen en procedimientos familiares.

Comenzó la mesa de discusión y análisis, esperamos que el Instituto Nacional Colegio de Abogados de México, al mando de Arturo Pueblita, haga lo propio; y los especialistas jurídicos puedan hacer aportaciones. Porque, de qué hace falta una renovación, es una realidad.

No es posible los juicios familiares sean interminables.

Vamos por partes. En este nuevo periodo de sesiones Legislativo que comienza en septiembre se espera llevar a votación. No es para menos si consideramos que los derechos humanos, el acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva, la seguridad jurídica, implican la aplicación, el desarrollo ágil de procedimientos judiciales que resuelva los conflictos interfamiliares relativos con pensiones, patria potestad, cuidado de los hijos, herencias, propiedad, bienes.

Es cierto, como dice el senador Monreal, es muy amplia esta materia, pero precisamente, por ello se tienen que aceptar que el sistema de justicia civil y familiar resulta lento, obsoleto, incierto, y muchas veces discriminatorio, complicado y oneroso.

O cómo explicar que pueden pasar meses o años para definirse temas familiares. Es necesario nuevas reglas, plazos, términos, criterios y sentencias que no sean contradictorias y que no generen obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita.

¿Una problemática actual? No, pero dado los casos de separación de parejas que durante el último año vuelven a ascender a doble digito. Las leyes también deben actualizarse, donde los derechos de los niños no sean minimizados y los procesos no sean interminables.

Es cierto y de acuerdo al INEGI, que encabeza Graciela Márquez, durante 2020 se registraron 92,739 divorcios; 42% menos que los registrados en 2019. Pero, en este 2022 esta baja de separaciones no sólo se recuperó sino vuelve al alza.

Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10,000 habitantes de 18 años o más1, fueron Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza y

Campeche.

Pero, si analizamos el problema, la realidad es que es nacional, de ahí que esta iniciativa que propone el senador morenista es homologar las leyes en todo el país.

Este fin de semana escuche la versión de varias mujeres. Profesionistas unas trabajan y tienes hijos, otras optaron por las labores de casa e hijos, y otras más por tener relaciones sin hijos ni bienes.

Hoy en procesos de divorcio y separación por diferentes circunstancias hubo una constante. Las leyes no son parejas, hay lagunas y son tan tardías que en ello se pueden llevar años, perder patrimonios, por lo burocrático y equitativo que puede ser.

En algunos casos no quieren denunciar o hacer mucho ´alboroto´ porque se quedarían sin una pensión alimenticia, por temor a las represalias, porque el padre de su hijo es abogado o trabaja en un cargo oficial y eso, dicen, las deja en desventaja.

Para otras, regresar al seno familiar, aunque no sea lo más sano para ninguno de los integrantes de esa familia, es la solución a las finanzas, al desempleo que presentan después de 5 o más años sin laborar.

Los tiempos de repuestas de los juzgadores también es otro tema, así como a la falta de respeto de los menores de edad, que deberían tener voz y voto, haciendo valer sus derechos.

En fin, le daremos seguimiento a esta iniciativa que sabemos, el gremio legal, la comenzó a leer minuciosamente.