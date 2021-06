Con sorpresa leí, anteayer, un reportaje de Horacio Jiménez y Antonio López, publicado en El Universal, en el cual se informa que en 30 meses de gestión la XLIV Legislatura de San Lázaro ha gastado 200 millones de pesos en bienes y artículos diversos.

Algunos de los gastos mueven a risa, otros despiertan sospechas, también existen los que causan indignación. Pondré algunos ejemplos: nuestros representantes legislativos decidieron que el recinto donde se hacen resoluciones y componendas no siempre limpias, debe estar bien aseado, para lo cual compraron islas de reciclaje de acero inoxidable pulido y con bisagra, y letreros de basurero en 715,379 pesos. ¿El acero es inoxidable pulido y con bisagra? ¡Hombre, qué ganga!

Pero, agárrense, no obstante que está prohibido fumar en los salones y las oficinas del perímetro legislativo, se compraron ceniceros de Poste Avenue, en la módica cantidad de 50,460 pesos. Un pequeño detalle, la compra superflua se realizó el 4 de agosto del año pasado, es decir, en días de confinamiento por la pandemia. También en plena pandemia, el 9 de abril del 2020, las señoras y los señores congresistas en quienes depositamos nuestra confianza para que tengamos mejores leyes, fueron a divertirse a KidZania, pagando alimentos y boletos de entrada, con dinero del erario. El reportaje no dice cuánto gastaron pero, independientemente de lo gastado, ¿qué tienen que hacer diputadas y diputados en una instalación creada para que niñas y niños jueguen a que desempeñan oficios y profesiones de los adultos?

Entre los gastos risibles, además del anteriormente escrito, están los más de 26,000 pesos pagados por un aparato Body Crunch AB Tomin, marca Inova, para hacer ejercicio, destinado a la Dirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal.

Además de pagar 2 millones 81,000 pesos, al Gobierno de la Ciudad de México, por el servicio de seguridad y vigilancia durante el presente año; los diputados solicitaron la adquisición de un perro adiestrado en la detección de sustancias tóxicas y dispositivos explosivos. El perro es de la raza pastor belga malinois y costó 107,880 pesos. Ahora sólo falta que hagan una sesión para ponerle nombre al can. Ya sea en tribuna o desde su curul, legisladoras y legisladores sugerirán nombres: Duque, Nerón, Fido, Roky, Hasta que tome la palabra el diputado Fernández Noroña, para decir que los nombres propuestos son nombres burgueses, quienes los proponen no tienen vergüenza. Además —diría— no dudo que alguno de los compañeros del prian esté pensando en llevarse un fin de semana al perro para pasear con él y con sus hijos. O lo peor, un hipócrita paniaguado que, subrepticiamente, se lleve al perro a su casa porque tiene una perra de la misma raza y quiere cruzarlos para luego vender las crías. Yo propongo un nombre que surge de la entraña del pueblo al que no debemos traicionar, es más, sugiero dos nombres populares, para que democráticamente elijan: Firulais o Solovino. Es cuanto.

Irma Eréndira, sin cerca

Se veía venir el cese de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública. Su degradación se generó en las elecciones en Guerrero donde trató de imponer a su hermano Pablo Almicar como candidato de Morena a la gubernatura. Cuando vio que su carnal (el Cachas, dixit), no tenía posibilidades, se puso a las patadas, por debajo de la mesa, con Sansón. Lo cual no fue bien visto en Palacio. Irma Eréndira se saltó la cerca que le puso AMLO, al querer desprestigiar al desprestigiadísimo Salgado Macedonio, que traía detentes y bendiciones presidenciales; tan es así que Félix se salió con la suya. (Más suya no puede ser su hija Evelyn).

Vacaciones

Para ponerse las pilas hace falta que éstas estén bien cargadas. Me voy a cargar las mías. Regreso el 13 de julio.