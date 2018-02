En Potsdam julio de 1945, antes de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron la península de Corea, dividiéndola en el paralelo 38º norte. En 1948, los surcoreanos por una república con régimen capitalista y los norcoreanos por una República Popular Comunista. En 1950, las tropas del norte invadieron el sur y se inició una guerra que causó 250,000 muertos y que oficialmente aún no termina.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, con C mayúscula intermedia para no confundirse con la capital del Norte Pyongyang, se desarrollan casi como exclusivos del hemisferio norte del planeta. Históricamente, los juegos del frío no han viajado al sur del ecuador y con el calentamiento global nunca lo harán. Chamonix, Garmisch-Partenkirchen, Oslo, Squaw Valley, Innsbruck, Grenoble, Sarajevo, Vancouver y Sochi no podrán repetir estos Juegos por falta de suficiente frío. Se puede congelar el agua bajo techo, pero las rutas del esquí con nieve artificial son incosteables.

El mensaje más importante de estos Juegos de la paz fue dado por el contingente unido de ambas Coreas desfilando encabezados por una jugadora de hockey norcoreana y un patinador surcoreano enarbolando una bandera blanca con el perfil de la península coreana en azul sin división, expresando que los deportistas y el pueblo están unidos y que son las hegemonías externas las interesadas en que el conflicto continúe. Entre las 13 canciones interpretadas, una narra la separación de dos amantes. “Imagine”de John Lennon sonó como una armonía utópica.

Los aficionados al deporte de los países del sur miramos estos juegos con asombro, no es sólo la belleza del paisaje y las instalaciones monumentales es la evidencia de la tecnología que permite que miles de practicantes puedan usar funiculares, elevadores, motoconformadoras para trazar rutas, ingeniería para el diseño de las pistas de los deslizadores: bobsleighs, luges, skeletons y los cronómetros para medir milésimas de segundo, sino además la capacidad económica para pagar alojamientos cálidos, cercanos a líneas férreas o aeropuertos que operen bajo cualquier condición climática, esa diferencia abismal de ingresos que permite que los países del norte gocen de los triunfos y las hazañas en deportes cada vez más espectaculares y riesgosos.

El medallero de la primera semana ha vuelto a colocar a Noruega, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá y Austria como punteros. Rusia ha quedado atrás por las sanciones impuestas por su dopaje institucional. Francia, Italia y Suiza tienen su tradicional cuota de éxitos alpinos y Corea, junto con China y Japón, confirman lo acertado de su selección como sedes de los próximos juegos de verano e invierno.

En México, estos juegos son vistos por una teleaudiencia menor, debido a la compra de los derechos de trasmisión por una cadena con poder económico, pero reducida cobertura geográfica. Nos quedamos admirando a un veterano triatleta que deja las competencias tropicales por casi 10 millas de nieve y a una migrante inversa, de EU a México, que regresa al slalom desde su retiro. Observamos la tecnología de punta aplicada al diseño de patines, esquís, patinetas, trineos, atuendos térmicos y eólicos, lubricantes anticongelantes, lentes antideslumbrantes, drones camarógrafos, ediciones instantáneas y calificaciones selectas. Los habitantes del sur nos quedamos con nuestro atávico antojo de nieve de sabores.