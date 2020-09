¿Cómo nos relacionaremos con el consumo en la era post-Covid-19? Es un hecho que los patrones de consumo de la pandemia han tenido cambios significativos. El margen de maniobra individual quedó más que nunca supeditado a las circunstancias que estamos viviendo.

No sólo es importante saber cómo cambió nuestro consumo en las diferentes etapas de la pandemia, sino también conocer cómo nuestra relación con lo que consumimos cambió. Es decir, ¿cómo percibimos y cómo experimentamos los bienes y servicios que consumimos en prescindibles e imprescindibles? Analizar estos temas por medio de la alimentación parecería una tarea simple de inicio, pero el acercarnos a ello lo hace más complejo. Dado que la comida es un bien clasificado como una necesidad básica de todos, en general, la percibimos como un bien que no está a discusión, como otros bienes y servicios que del orden de lo que cada quien clasificaría como prescindible o secundario.

En ocasiones anteriores, hemos explorado que nuestra relación con la alimentación y con lo que consumimos durante la pandemia experimentó diferentes etapas para las personas que pudieron permanecer en confinamiento. Los países que han iniciado el desconfinamiento han visto cómo paulatinamente la gente vuelve a buscar los bienes de consumo clasificados como algo prescindible: desde ir a comprar la última tendencia de la moda en ropa, pasando por los artículos de lujo. Algunos podrán argumentar que la baja en la compra en este tipo de productos es porque, aparentemente, son consumos que hacemos en función de los demás. Es decir, si mientras la pandemia voy a estar en confinamiento, ¿para qué necesito unos zapatos de tacón? El consumo para muchas personas está regido, entonces, por la función del control social sobre lo que los demás ven.

Podríamos pensar que la alimentación, al ser una necesidad básica, no se comporta de la misma manera. Sin embargo, en los tiempos de pandemia hemos visto a través de diferentes manifestaciones, cómo incluso los consumos de un producto básico están evidentemente diferenciados, y cómo estos consumos hablan de la persona que los hace: si se ha decidido o no a comprar comida de un restaurante, si se decide o no a preparar de comer en casa, si por primera vez se ha visto la persona inmersa en la necesidad de preparar algo de comer.

En las necesidades básicas y no básicas, y en la forma en la que las satisfacemos por medio de nuestro consumo, establecemos la relación con lo que consideramos imprescindible en nuestra cotidianeidad y otro tanto también de nuestra identidad. Nuestra relación con el consumo, desde hace ya varias décadas, pasaba por una especie anhedonia en la que los efectos colaterales del consumo indiscriminado se hicieron notar en los impactos al medio ambiente, ya sea por la manera de producir o de desperdiciar. La pandemia nos vino a replantear de manera forzada cuál era nuestra relación con los consumos que regían nuestras vidas cotidianas.

Por más que nos neguemos a creerlo, los consumos no son el producto de una elección totalmente racional. Resultan de la confluencia de múltiples influencias y fuerzas que determinan nuestra elección. Nuestra relación con el consumo sí puede ser replanteada a través de una crisis, que lo que nos urge es a reconocer que los seres humanos no tenemos el control sobre todo lo que ocurre en el planeta, pero sí una enorme responsabilidad con él.