Las perspectivas para el 2021 me recuerdan una historia que cuenta Arthur Koestler en el libro “En busca de la utopía”: en la antigua China vivía un famoso verdugo llamado Wang Lun. Acostumbraba decapitar en un solo día a 15 o 20 hombres con su sable mientras silbaba una tonada. En su fuero interno, sin embargo, tenía un sueño: hacer una decapitación tan rápida que su víctima no se percatará de ello. Un día, decapitaba a 20 hombres al tiempo que subía una escalinata y, al llegar hasta arriba, oyó que uno de ellos se quejaba: “cruel, Wang Lun ¿por qué me torturas retrasando mi decapitación?” Extasiado, el verdugo supo que había alcanzado su sueño y contestó cortésmente: “simplemente, haz una reverencia, por favor.”

El punto de partida de México para este 2021 no es nada halagüeño. A nivel mundial, el FMI calculó que el PIB caerá 4.4% y en 2021 crecerá 5.2% Pero estos datos no están inscritos en piedra. A medida que más países cierran sus economías por los rebrotes y los repuntes, las cifras están a revisión y las vacunas se convierten en la única opción posible.

México es, después de Argentina y Venezuela, el país económicamente más afectado por la pandemia en AL. La “buena” noticia es que luego de una profunda caída en el segundo trimestre, la economía cerrará con un decrecimiento no de dos cifras, como se temía, sino con alrededor de un menos 9 por ciento.

Para este año, 2021, los expertos están pronosticando que México crecerá entre un 3.5 y un 3.8%. Pero este crecimiento será un rebote estadístico, es decir, no estaremos en marzo o abril de este año que inicia igual que al principio del 2020, como asegura falsamente el presidente López. Estaremos saliendo, apenas, a la mitad del pozo en el que cayó la economía.

Hay pros y contras para la economía de este año. A favor del crecimiento: las vacunas, aunque esto depende de la velocidad de llegada y la capacidad de su aplicación. Al momento de escribir estas líneas, sólo habían llegado poco más de 107 mil de las 125 mil vacunas Pfizer dobles prometidas por AMLO y el canciller Ebrard. Este último ha dicho que llegarán poco más de un millón 400 mil antes del 31 de enero. Ya veremos.

De acuerdo al programa presentado para la vacunación, se ha dicho que al terminar 2021 o a más tardar en el primer trimestre de 2022 se vacunará a toda la población. Esta sería, sin duda, una hazaña. Seamos conservadores y de acuerdo a lo que dice la OMS que con el 70% de la población de un país vacunada se podría controlar el mal, supongamos que habría que vacunar a 92 millones de habitantes (70%) en 15 meses. Esto supone que deberían aplicarse cada mes poco más de seis millones de vacunas. El problema es que el “nacionalismo de vacunas” está en auge y los países desarrollados están comprando una gran cantidad de ellas, dificultando el abastecimiento para otras naciones. Además, tengamos en cuenta que las metas del gobierno de la 4T se cumplen sólo de manera verbal, no en la realidad.

Hay otros factores a favor: la recuperación de la economía norteamericana, una mayor cantidad de remesas probablemente de alrededor de 40 mil MD. Por otra parte, ni el tipo de cambio ni la inflación parecen estar fuera de control, lo que es una buena noticia.

Pero, en contra hay muchos factores: ni el turismo ni la exportación de petróleo, palancas históricas de recursos, lo serán en 2021; es altamente posible que los recursos fiscales vuelvan a decrecer por el cierre de empresas, el desempleo de los que pagan impuestos y que ya no hay a quien cobrarle impuestos atrasados.

En contra también están las concesiones a las fuerzas armadas que ha marginado a las empresas (Santa Lucía y otros aeropuertos, tramos del tren Maya, etc.); una mala reforma al outsourcing y la inseguridad en las inversiones también agravarían las perspectivas.

¿De qué depende también la recuperación? No sabemos cómo va a pegar este nuevo confinamiento y si las autoridades se verán obligadas a extenderlo. Tampoco sabemos si el gobierno federal ahora sí dará apoyos extras y si tiene con qué. Hay que recordar que, de aquellos tres millones de créditos de 25 mil pesos, al final se dieron menos de dos millones.

En pocas palabras la situación dependerá de lo que haga o deje de hacer el Gobierno Federal; si se comporta como hasta ahora, es de dudarse que lleguemos a la marca de 3.5% de crecimiento.

Tal vez, al final del 2021, el presidente López nos pida, cortésmente, que hagamos una reverencia.