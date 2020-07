El presidente López Obrador dice una y otra vez que no limita a nadie, que su gobierno no restringe las libertades y que el pueblo está reaccionando bien ante el Covid-19. Cabe preguntarse acerca de las consecuencias de dejar en manos de las y los ciudadanos tamaña responsabilidad: ¿hacer vida normal o no? Todo indica que este credo de López Obrador de dejar en manos de las personas tal decisión tiene por objeto desembarazarse de las consecuencias.

Como resultado, los noticieros y la prensa nos traen a diario escenas donde vemos a las personas transitar libremente por las calles, abarrotar el transporte público en las horas pico, formarse para hacer compras sin guardar la sana distancia. Algunos están protegidos por cubrebocas, otros los llevan de manera inadecuada y muchos más no traen absolutamente nada. Es más, de acuerdo a una reciente encuesta, cerca del 10% de la población no cree que exista el Covid-19. En Chiapas, pobladores de algunas comunidades amenazaron con quemar un hospital, convencidos de que es el gobierno el que los enferma. La consecuencia de esto está a la vista: nuevos contagios que crecen a un ritmo de entre cuatro y siete mil personas diariamente y entre 400 y 800 fallecimientos registrados cada día durante las últimas semanas.

En un reciente artículo, Tess Wilkinson-Ryan, especialista en psicología del juicio y la toma de decisiones, señala: “un siglo de investigación sobre la cognición humana muestra que las personas son malas para evaluar el riesgo en situaciones complejas. Durante un brote de enfermedad, la orientación vaga y las normas de comportamiento ambivalentes conducirán a un pensamiento completamente defectuoso.” Claramente, estamos ante una situación compleja. Muchas personas pueden quedarse en casa por diferentes razones (pueden hacer home office o simplemente fueron despedidos de sus trabajos), pero otras tienen que salir a laborar pues su tipo de empleo así lo requiere. En ambos casos, se está ante una situación de estrés.

Desde que comenzó a sentirse la pandemia con mayor fuerza (marzo) hemos recibido instrucciones contradictorias. La imagen del presidente López Obrador alentando a salir a comer a las fondas y besando bebés, mientras se acumulaba el número de contagiados y fallecidos, o paseando sin cubrebocas, por un lado, se contrapone con la de López Gatell recomendando no salir de casa, por otro. Los ejemplos de estos mensajes contradictorios son bien conocidos y se sucedieron a lo largo de toda la cuarentena.

Pero hay otros mensajes que hacen aún más compleja la situación: si se dice que la enfermedad no tiene grandes efectos en el 80% de las personas; si se indica que afecta sobre todo a los mayores de 60 años; o que aquellos que tienen diabetes, presión alta, obesidad o asma son susceptibles a las mayores afectaciones, todes aquelles que no están en alguna de estas categorías (o que creen no estarlo) se sentirán aliviados y podrían estar dispuestos a relajar las medidas de cuidado. El resultado puede ser que se conviertan en una fuente de contagio.

A medida que los números se acumulan, su significado se pierde. ¿Qué efecto hay en una persona sana que ve por la televisión que pasamos de 34 mil a 35 mil? Ninguno. Paul Slovic, un psicólogo, habla de "entumecimiento psicofísico", que significa quitar la atención sobre algo que nos causa estrés o trauma. En muchos casos ya no estamos prestando atención a las cifras ni a las debidas precauciones y el gobierno y las instituciones tienen una gran responsabilidad en ello. Este "entumecimiento psicofísico" está emparentado con el estrés postraumático.

Cuando Byung Chul-Han habla de las sociedades que “disciplinaron a sus ciudadanos” durante la pandemia y con ello controlaron sus efectos (sobre todo en Asia), se refiere a gobiernos que dieron instrucciones precisas y evitaron mensajes contradictorios, partiendo de la base de que, ante situaciones complejas, las decisiones individuales tienden a ser malas. No siempre recurrieron a la disciplina del tipo que usaron en China, pero lograron controlar los efectos más devastadores de la pandemia. Nuestro gobierno (junto con el del Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, entre otros), ha perdido la vergüenza. En lugar de decirnos: hay que recuperar la economía a cualquier precio, incluso el de vidas humanas, recurre a un discurso ramplón, que subestima a los afectados por el virus. Al menos Trump ha sido brutalmente claro.

Parafraseando un escrito que leí en alguna parte: si nuestro gobierno ha perdido la vergüenza, entonces habrá que perderle el respeto.