Así que el cliché sobre el aleteo de una mariposa (o de un murciélago) en China sí pudo derrumbar Wall Street (y el mundo). La frase parecía venir de un proverbio chino o de la teoría del caos, parecía lejana, pero resultó cierta. En un oscuro mercado de una provincia china surgió un “algo” que ha cambiado el planeta.

A finales del siglo XX y principios del XXI creímos que la peste, el cólera, el miedo multitudinario a la enfermedad y la muerte habían quedado atrás, pero no.

El Estado se ha metido dentro de las casas y te toma la temperatura. Te mandata a que no salgas, que guardes encierro junto a tu familia; decide que los mayores de 60 años estén recluidos y los condena a ser un objeto para cuidar. Lo peor no es esto, lo peor es que le abrimos las puertas de nuestras casas y nuestras vidas al Estado para que tome medidas extraordinarias en una situación extraordinaria. Pero, cuidado. Las medidas extraordinarias no deben hacerse normales.

Lo cierto es que la muerte que antes vino en los barcos de vela y los carruajes, ahora llegó en aviones que atravesaron en un suspiro los océanos del mundo. Venía enmascarada, con el rostro de los amigos, de la madre, del hermano. Nos dio la mano, nos abrazó y así se introdujo en nosotros.

Se dice que el mundo cambiará por esta pandemia (otro lugar común a estas alturas). No sería la primera vez. La peste negra aceleró el feudalismo y la desconfianza hacia los extraños, los otros, que pueden traer la muerte. Ahora, los países tienden a cerrarse en sí mismos, se desconfía de quien tiene ojos rasgados, tose, es mayor de 60 años o lleva una bata blanca. De nuevo el feudalismo y la otredad como enemiga.

El mundo cambiará, repiten. Sí, pero quién dice que será mejor. No hay un solo futuro posible y lo que estamos viendo hasta ahora no es muy halagüeño: países con fronteras cerradas, gobiernos tomando decisiones sin mayor acuerdo internacional, acusaciones mutuas, guerras por el petróleo y mentiras.

Todos los gobiernos están mintiendo de una u otra forma y por diversas causas. Nadie sabe en realidad cuántos contagiados o muertos se pueden contabilizar. Todavía hay confusión en cuanto a los medicamentos paliativos y la carrera por la producción de una vacuna tiene el signo de dólares. Los noticieros y analistas se llenan de cifras. La pandemia ya no es solamente un asunto sanitario, sino también político (¿no siempre lo fue?) y sobre todo económico. Quienes dicen cuándo, cómo y quiénes son los políticos, así que decir que el manejo de la situación está en manos de doctores o científicos es demagogia para tranquilizar a las masas que quieren ser tranquilizadas.

Algunos gobiernos han optado por minimizar la crisis sanitaria ante la crisis económica que amenaza con ser peor. Después de todo, la pandemia, ya se sabe, prefiere a los viejos y viejas del mundo, a los obesos, a los diabéticos, hipertensos y a aquellos que no tienen más opción que salir todos los días a trabajar. La pandemia segará a aquellos que de una u otra forma ya eran marginados, buleados por un sistema, prescindibles. Ahí está el discurso de Trump, que al menos tiene la virtud de no edulcorar el paisaje.

Es muy posible que la pandemia del Covid-19 no dejé una mejor humanidad. Al menos no una muy diferente. Mientras los filósofos, economistas, escritores, políticos y demás apuestan sobre el futuro y hacen predicciones, las grandes masas humanas tienen un horizonte menos largo: la realidad de todos los días, la del transporte colectivo, de los trabajos agotadores, codo a codo con el vecino, el respirar el mismo aire. La necesidad, en una palabra.

A este respecto, vale la pena saber qué dicen las y los científicos, filósofos, los hombres y mujeres que moldean las opiniones sobre lo que se viene. ¿Habrá un regreso a la “normalidad”? La mayoría de las voces dice que no será así, que la vieja normalidad no volverá nunca, pero esto ¿qué significa en términos de gobernabilidad, empleos, economía, cuidado de la salud, tercera edad. Las ciudades, las calles, el transporte, no volverán a ser lo mismo. La distancia, la sospecha ante el estornudo, la tentación de usar para siempre el cubrebocas. El miedo.

En una de las últimas escenas de Blade Runner, Roy Batty le dice a un alicaído Deckard: “Es toda una experiencia vivir con miedo ¿verdad? eso es lo que significa ser esclavo.”

¿El mundo será esclavo?