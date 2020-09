Como si se tratará de una serie de los años 60, la pandemia nos lanzó Rumbo a lo Desconocido, un reino donde nuestras referencias básicas no sirven. Superada la marca de las 900 mil muertes y más de 27 millones de contagios a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer, esta misma semana, que la curva global de casos diarios indica que se han dado menos de 300 mil desde que terminó julio. Al parecer hay una tendencia a que se estabilicen los nuevos casos. Es hora de pensar en el futuro poscovid.

La OMS no es optimista. Como si se tratará del guion de la siguiente película apocalíptica, el propio Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisó que el mundo debe prepararse para la siguiente pandemia, cuyo estreno es incierto, pero seguro. El funcionario espera que la experiencia adquirida nos haga estar mejor preparados para la próxima. Ya enrachado, advirtió que la Organización no ve viable la vacuna contra la covid-19 antes de mediados del 2021 y vacunaciones masivas para después.

En realidad, Ghebreyesus nos está invitando a que rompamos la inercia de la coyuntura y empecemos a pensar en el futuro, más allá de esta crisis sanitaria y económica que parece se resolverá en unos años. Demasiados en términos de una vida, pero muy pocos en términos de la humanidad y su larga relación con las pestes y las crisis. Por el momento, no se cumplieron la mayoría de las predicciones: no se acabó el capitalismo, tampoco en su forma neoliberal; no se impusieron en Occidente las formas autoritarias de control de países como China; no cayó un solo gobierno a pesar de que su manejo de la pandemia apestara (vamos, ni siquiera es seguro que pierda Trump, el candidato al premio Nobel de la Paz ¿será apoyado por su amigo López Obrador?). Más aún, el mundo poscovid 19 parece que será más desigual, con peores empleos, con menos interacciones humanas.

Pero la predicción que sí se cumplió fue la de la OMS que, desde principios de este siglo, había alertado del peligro de una pandemia global. La mayoría de los expertos apostaban por un derivado del entrañable virus H5N1, una cepa de gripe aviar muy peligrosa, pero en su lugar tuvimos un virus muy contagioso, pero relativamente poco fatal, el SARS-CoV-2. La realidad siempre nos sorprende.

Como todes nos hemos percatado, las alertas de la OMS fueron echadas en saco roto por el mundo entero. Ahora, Ghebreyesus y expertos esperan que los gobiernos y las personas se preparen mejor. Es altamente probable que, como le sucedió a Casandra, nadie crea jamás en sus palabras. Ahora mismo, en varias partes del mundo miles de personas llaman a rebelarse contra la tiranía médica que trata de obligarlos a usar cubrebocas y demás restricciones. Los gobiernos, por su parte, cargan la falta de credibilidad y llaman a una “nueva normalidad”, pomposo nombre para evitar decir: “no tenemos idea de cómo vamos a salir de esta”. En México no necesitamos protestas contra la “tiranía médica”, simplemente anulamos en los hechos el uso del cubrebocas y de la sana distancia. Por su parte, el gobierno hace algo mejor: se inventa su propia realidad, con datos y todo y el presidente juega a ser el Emperador de Star Wars con su Dark Gatell.

También la sociología de riesgo (o sociedades de riesgo) había alertado de este tipo de situaciones. El concepto fue acuñado por Ulrich Beck, sociólogo alemán, fuerte crítico de la posmodernidad. Sintéticamente, la sociología de riesgo propone que a la modernidad (cambios en el mundo del trabajo, tecnologización, etc.), con todas sus ventajas, tiene una especie de doppelgänger malvado que causa deterioro ecológico, desigualdad social, malas condiciones de trabajo y deterioro de los servicios.

Visto así, la pandemia NUNCA es un problema solo médico. La historia reciente ha demostrado que este tipo de riesgos cada vez en mayor medida escapan de las instituciones de control y protección. De la misma manera, siempre siguen un patrón similar al de la desigualdad social, es decir, afectan a las capas más desprotegidas de la sociedad, trátese de personas en situación de pobreza, adultos mayores o enfermos de alto riesgo. México no es la excepción.

Pero, así como se habla de consecuencias de la acción humana, la sociología de riesgo también supone que esto puede revertirse. Está claro que en un par de años se controlará la parte médica del Covid-19, no así sus consecuencias económicas. ¿Qué se propone hacer en términos de creación de puestos de trabajo, protección de la salud a toda la población, en especial a adultos mayores y enfermos crónicos, turismo, etc., para prevenir otra situación similar en el futuro?

Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿lo haremos?