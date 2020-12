Durante la mañanera del pasado lunes, el presidente López se lanzó contra la alianza que construyen tres partidos de oposición: PAN, PRD y PRI. Una de las reporteras (de las de verdad) le recordó que la Comisión de Quejas del INE le había hecho un llamado para que se abstuviera de hablar del proceso electoral. El mandatario se justificó diciendo que la alianza se estaba haciendo contra su proyecto y contra él en lo personal y, ante esto, no podía quedarse callado. Por cierto, agregó que, si el INE argumenta bien la prohibición, él obedecería, aunque fuera injusto. El pasado miércoles, en el mismo marco, criticó a quienes lo llaman autoritario y los llamó “intelectuales orgánicos”. Es poco probable que acepte guardar silencio durante el resto del proceso electoral ya en marcha, fundamentalmente porque no hay una gran fuerza política que se lo exija.

En este autogolpe de Estado en cámara lenta que estamos presenciando, el presidente está haciendo las cosas por nota: ha privilegiado una y otra vez a los militares y los tiene comiendo de su mano, subordinado a los otros Poderes, rendido a la mayoría de los gobiernos estatales o municipales, arrinconado o copado a los organismos autónomos, etc. Para qué repetir lo que solo los ciegos políticos u oportunistas no quieren ver.

Por su parte, los partidos coaligados (PAN, PRD y PRI) han cometido un error garrafal: han cumplido los deseos del presidente uniéndose en un solo frente. Con esto se cumple el principio del bien (López y aliados) contra el mal (los “conservas”, los “intelectuales orgánicos”, los inventores de “palabras neoliberales” (si no fuera ridículo sería cómico), los “adversarios” (enemigos).

¿Era necesario hacer este frente amplio? Se vale cuando hay una dictadura o un gobierno autoritario que derrumba instituciones y, además, es detestado, ineficiente y caótico. Desde el punto de vista de muchos eso es lo que representa el actual gobierno (lo comparto), pero me doy cuenta que el problema principal es que la mayoría de la población no lo está percibiendo (todavía) así.

El éxito –o el fracaso- de la alianza será convencer a los votantes de que AMLO y su gobierno representan algo peor que lo que había antes. Esto es algo muy difícil de conseguir, incluso entre los que no simpatizan con el presidente. Por lo pronto, la alianza y sus voceros están planteando que están contra el gobierno. Bien, ¿cuál es la novedad? Tendrán que construir una opción diferente, que parezca mejor a lo que ahora hay. ¿Qué les ofrecen a los jóvenes sin empleo, a la tercera edad, a los que se quedaron fuera del sistema?, ¿a las clases medias que se depauperan? Hasta ahora, la oposición partidaria no ha sido capaz de hacerlo a más de dos años de las elecciones de 2018.

Mientras la oposición trata de encontrar la salida del laberinto en que se metió durante años, el presidente López construye su diccionario de palabras neoliberales (mejor conocido como el pequeño AMLO no ilustrado) que no conocía: holístico, empatía y resiliencia.

El presidente López averiguó hace años una cosa importante: a la mayoría de la gente no le gusta la política. Escucha las noticias y se queda con una impronta, pero no le da por profundizar la información, comparar datos o sopesar las cosas. En realidad, para quien está fuera de la política esta actividad resulta aversiva y con razón. La mayoría de las veces parece que se están disputando poder y dinero.

Un lenguaje simple, algunas ideas básicas y estar machacando las cosas representan en términos teóricos un retroceso, pero en espacios políticos son oro molido. Esta es una de las razones por las que el presidente López sigue siendo popular, a pesar de ser un gobierno tremendamente fallido. Y si además se disponen de tres horas diarias en la mañana para él, en una especie de show, es un plus que se complementa con lo que se informa en la tarde. Por una inercia natural, los diarios le dan amplios espacios, las redes sociales lo replican y los online hacen lo mismo. Un bombardeo perfecto e ilegal durante las elecciones.

Es poco probable que el presidente quiera elevar la calidad de su discurso; de cualquier forma, el círculo rojo no iba a estar con él, así que: ¿para qué intentar ganárselo? Es tiempo perdido. Los seguidores del presidente lo seguirán siendo así diga las tonterías, cosas inexactas y mentiras que suele decir. No es el primer presidente mentiroso ni ignorante (pero sí compite fuertemente por el primer lugar).

Pero supongamos que la alianza logre quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿nos consta que eso detendrá el autogolpe de Estado en cámara lenta?

Me quedo con una perturbadora frase del libro más reciente de Sara Sefchovich (Demasiado odio): “México no es para ti, México ya no es para nadie.”