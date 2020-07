En varios países del mundo se cuestiona a los gobiernos por el número de muertos y contagios aduciendo que tomaron decisiones equivocadas. Quienes sostienen estas críticas son, por lo general, opositores a los gobiernos, pero no siempre. En contraste, quienes defienden a los gobiernos están en una población fiel que está dispuesta a hallar cualquier razón para la defensa de su causa, pero no siempre.

Entre estos últimos hay varios argumentos de defensa, destaco dos: 1) no se vale hacer comparaciones porque se está haciendo abstracción del tamaño de las poblaciones, de su dispersión o hacinamiento, de las condiciones socioeconómicas de cada país, de la situación de sus sistemas de salud, de la salud de la población o, incluso, de la forma en que llevan su contabilidad. Todos estos argumentos son ciertos, pero las comparaciones son necesarias, precisamente por todas estas razones. Es importante la comparación para que los sistemas de salud y los gobiernos detecten fallas, carencias y corrijan. 2) Los defensores acusan que los críticos utilizan las cifras para “golpear” a los gobiernos. También esto es cierto, pero es inevitable. Y el hecho de que los gobiernos sean invulnerables o vulnerables a las críticas habla más bien de la credibilidad de los gobernantes y de lo que están haciendo. Un gobernante con baja credibilidad tenderá a victimizarse y denostar a sus críticos.

¿Las cifras hablan? Veamos, si se toman los números del conteo que lleva a cabo la universidad Johns Hopkins se tiene que, con cifras del 22 de julio, México ha ido ascendiendo en el macabro ranking de los contagios y las defunciones hasta situarse en el 7 y 4 lugar, respectivamente. Los críticos tomarán este dato para arrojárselo a la cara al gobierno. Los defensores contestarán que no se pueden hacer esas comparaciones ya que México tiene más habitantes que Italia, España o Francia y es lógico que tenga más contagios y muertes. Incluso, no les extrañará si rebasa en el número de contagios a Perú y Sudáfrica (ahora en los lugares 5 y 6 de contagios) y en el número de muertes al Reino Unido (ahora en el 3) por las mismas causas. Sin embargo, ¿se vale considerar que Italia, España y Francia fueron sorprendidos por la pandemia y México, según dice el propio AMLO, tuvo tres meses para prepararse?, ¿de igual manera, vale considerar que el Reino Unido tomó un camino de rechazo a la gravedad de la enfermedad apostando a la “inmunidad de rebaño”, para luego, tardíamente, modificar su política?

De nuevo, los defensores argumentarán que lo válido es hacer las cuentas por millón de habitantes. En este punto, aislando esta variable de otras, se tiene que de entre los cinco países con más muertes, México tiene, en efecto, una menor cantidad de muertes por millón (315, aproximadamente) que Brasil (384), Estados Unidos (438), Italia (581) o el reino Unido (673). Parecería que es cierta la aseveración de los progobierno. Pero, de nuevo, si tomamos la variable de fallecimientos por millón y vemos cuanto ha crecido esta variable del 11 de julio al 22 de julio, las cosas se enrarecen. Los cinco países están incrementando su proporción de muertes por millón, pero en el periodo aludido Italia lo ha incrementado .3% y el Reino Unido 1.9%, lo que significa que están controlando la pandemia. Estados Unidos ha visto un incremento del 5.5%, Brasil 14.2% y México 14.3% en tan solo 11 días. Esto significa que la pandemia parece estar fuera de control en las tres naciones americanas y que en nuestro país la pandemia está creciendo más rápido.

En la guerra de cifras, la tasa de letalidad también es utilizada. Con datos de las cinco naciones con mayor número de muertes, la tasa de letalidad de México (11.3 con datos del 23 de julio) es mayor que las de Estados Unidos y Brasil (3.5 y 3.6, respectivamente), pero menor que las de Italia y el Reino Unido (14.3 y 15.2, respectivamente). La respuesta de los defensores es que la tasa mencionada es alta porque no se han realizado más pruebas; a esto, los críticos contestan que no se han hecho por decisión del gobierno, pese a las recomendaciones de la OMS y las experiencias de otros países.

Más allá de las cifras, hay que preguntarse cómo llegamos a ellas y preguntarse si se pudo evitar. La respuesta es sí, se pudo evitar. Tenemos una población vulnerable a causa de estilos de vida y padecimientos endémicos, una proporción grande que vive al día y por lo tanto no puede aguantar una cuarentena. Todo esto, el gobierno lo sabía y una y otra vez minimizó sus efectos y lanzó mensajes contradictorios, no se comprometió a ayudar a la gente más necesitada en la medida que se requería, no llevó a cabo las compras en los tiempos oportunos y ha aportado pocos recursos para salir avante de la crisis económica.

Así de concreto.