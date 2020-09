La gran virtud del Segundo Informe Presidencial fue el de la brevedad, pero no siempre lo breve es doblemente bueno. No hubo novedades en los temas del mensaje. Podríamos decir, incluso, que fue una minimañanera. Hay más sustancia (es un decir) en una mañanera cualquiera que en esta del primero de septiembre.

Tal y como había prometido, su primer tema fue el de la lucha contra la corrupción. Hay mucho que decir sobre este tema, pero no es el objeto de este artículo. Como era de esperarse, la pandemia causada por el virus que se conoce como Covid-19 fue el segundo tema. Lo que dijo puede ser sintetizado así: 1) la pandemia no es un problema político, sino de salud pública; 2) se ha fortalecido el amor en las familias y el humanismo y la entrega de los trabajadores de la salud; 3) ha resaltado la conocida fraternidad de “nuestro pueblo”; 4) de la pandemia saldremos con un mejor sistema de salud; 5) se han reconvertido hospitales, instalado camas con ventiladores y contratado trabajadores de la salud; 6) se participa en los principales esfuerzos mundiales para desarrollar las vacunas; 7) se reafirmó la cruzada por una buena alimentación y la necesidad de frenar los productos chatarra.

Sobre las afirmaciones vertidas hay que señalar que: 1) los datos disponibles sobre la violencia familiar y social durante la cuarentena y la pandemia permiten señalar que el amor en las familias no se fortaleció. Las víctimas fueron sobre todo las mujeres y los menores de edad; 2) “la conocida fraternidad de nuestro pueblo” se redujo a casos aislados, a diferencia, por ejemplo, de lo sucedido en los terremotos. El tipo de crisis que representa la pandemia tiende a aislar a los individuos y las familias; 3) no hay evidencias tangibles de que saldremos con un mejor sistema de salud. De hecho, esta crisis desestructuró al sistema en la atención y en el abastecimiento de medicamentos para pacientes de todo tipo; 4) la reconversión de hospitales, las camas y la contratación de personal no parece haber sido hecha conforme a un plan, ¿qué tanto ayudó para frenar o ralentizar la enfermedad?, ¿qué pasará con toda esta infraestructura a medida que la pandemia ceda?, ¿se podrá integrar al sistema o, por motivos de presupuesto, habrá de ser recortada?; 5) es positiva la participación en el desarrollo de vacunas; 6) la cruzada por una buena alimentación y contra los productos chatarra no existe. Hay condenas desde la tribuna de los López (Obrador y Gatell), malos spots y no más. El problema es el acceso a los alimentos, al agua potable, a los tiempos de elaboración de comida, a una guía para la preparación saludable. Las condenas y prohibiciones no ayudan mientras no se parta de lo anterior.

Sobre el punto 1) hay que decir que la pandemia no es solamente un problema de salud. Tiene ramificaciones en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural. En este sentido, la enfermedad se enfrenta sin un plan amplio, que abarque todos los aspectos del problema. A este respecto, el Centro de Ciencias de la Complejidad (C-3) de la UNAM ha hecho señalamientos sobre el manejo que se ha hecho de la pandemia.

El abordaje desde la complejidad, como se explica en la misma página del C-3, “se refiere a una red, y un sistema complejo es aquél que está compuesto por varios elementos “interconectados” o “entrelazados” que al interactuar entre sí adquieren propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos por separado.” La salud pública es un buen ejemplo de un fenómeno complejo y el caso del Covid-19, por sus características, necesita ser enfrentado desde esta óptica.

Con base en la experiencia acumulada por el C-3 (https://www.c3.unam.mx/articulos/articulo-opinion005.html) se detectaron varias problemáticas: 1) no se fomenta el uso del cubrebocas, existen numerosos estudios que señalan que este adminículo puede reducir hasta en un 90% la probabilidad de un contagio; 2) cambiar el esquema de pruebas de detección. La OMS señala que el número de pruebas positivas por coronavirus debería ser inferior al 2% del total de pruebas aplicadas para poder tener una estimación confiable del número de personas infectadas. En México el porcentaje de positividad en las pruebas es cercano al 50%; 3) Mejorar los sistemas de conteo de infecciones y muertes por coronavirus; 4) Considerar la movilidad entre regiones; 5) La estrategia gubernamental debería estar enfocada hacia prevenir contagios, no en mantener la ocupación hospitalaria por debajo del límite de saturación. “…si la propagación se detiene la ocupación hospitalaria estará por debajo de los límites de saturación. Lo contrario no ocurre”.

Todos estos señalamientos y muchos otros no importan. Si algo quedó claro en el Informe es que el presidente no los ve ni los oye.