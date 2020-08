Las evidencias indican que el manejo gubernamental del Covid-19 ha estado sujeto a decisiones basadas en el dinero y la ganancia política. Lo que cueste mucho y rompa los delicados equilibrios de los proyectos presidenciales prioritarios o los programas asistenciales clientelares no sirve. Tampoco sirve lo que se haga si esto no trae beneficios políticos.

Ante esta formulación, muchos consumidores de noticias que siguen a los principales columnistas de medios impresos, electrónicos y redes sociales están convencidos de que el gobierno de López Obrador es un fracaso en todos los órdenes. En cada lectura se reafirman, en cada conversación con amigos y conocidos (que consumen las mismas noticias y siguen a las mismas plumas) se convencen más y más. Por supuesto, este fenómeno, cercano a la ceguera de taller, tiene su equivalencia entre los fans del presidente.

A los críticos que ven en cada nota una afrenta, les parecerán difíciles de creer los resultados de las encuestas. Una encuesta de El Financiero aparecida el 3 de agosto le concede a AMLO un positivo de 58%, con un leve aumento de dos puntos en el último mes. En el manejo de la salud, se le califica con 45% favorable, un aumento de cinco puntos con relación al mes anterior.

Por otra parte, la encuesta de El Universal del 26 de agosto pasado le concede 53.4% de aceptación al presidente, siendo sus puntos fuertes su honestidad personal y su combate a la corrupción. De igual manera, el tracking poll de este su periódico El Economista le da para esa misma fecha un 54.4 puntos a favor.

Es de esperarse que muchos manden al diablo estas encuestas y mediciones y acusen que están vendidas porque, repito, TODOS sus conocidos tienen la misma opinión negativa del gobierno. El problema es que no son las únicas encuestas que lo están diciendo. Es cierto que AMLO no tiene las mismas altas calificaciones que tenía a principios de año o del sexenio, pero en el último mes se ha recuperado un poco y lo más probable es que se recupere aún más.

Las encuestas citadas ubican los mismos temas preocupantes para los habitantes del país: Covid en primer lugar, seguido de inseguridad y economía. ¿Qué le ayudó en su mínima recuperación al presidente? Las dos mediciones dicen que fue la visita a Trump y el factor Lozoya. Aquí cabe una pregunta: ¿cómo es que siendo el Covid-19 la principal preocupación y habiendo manejado mal el tema de la salud, esto no ha contaminado su popularidad aún más?

A diario, especialistas, columnistas, intelectuales y organismos critican la forma en que el gobierno federal está manejando la pandemia del Covid-19. El número de contagios y muertes parecen darles la razón acerca de lo ineficiente de la estrategia pública de salud. Hasta el 25 de agosto pasado 568 mil 621 contagios y 61 mil 450 muertes, lo que coloca a México en el lugar 7 y 3, respectivamente, de acuerdo con la contabilidad de la universidad Johns Hopkins. Si lo vemos en términos de tasa de letalidad México ocupa el segundo lugar (10.8%) –sólo después del Reino Unido (12.6%)- de entre los ocho países con mayor número de muertes y contagios (Estados Unidos (3.01), Brasil (3.2), India (1.8), Rusia (1.7), Sudáfrica (2.2) y Perú (4.6).

No es un misterio la razón de esto: la falta de pruebas suficientes, lo que debilita el control de los contagios; el no usar cubrebocas y la ausencia de sana distancia.

Pero regresemos a la pregunta: ¿cómo es que siendo el Covid-19 la principal preocupación ciudadana y habiendo manejado mal el tema de la salud, AMLO continúa con una buena popularidad?

Hace unos días, Alejandro Hope, en su columna de El Universal, proponía que la enfermedad se asume individualmente y no de manera colectiva, como los terremotos, por ejemplo. También tiene que ver la geografía: 60 mil muertes en un país tan grande y con casi 130 millones de habitantes no resaltan tanto como 60 mil muertes en una sola ciudad. Sin embargo, también hay que reconocer que la estrategia “culpen a otros” ha sido exitosa: de la crisis económica tiene la culpa el Covid y los gobiernos anteriores que se robaron todo; de la crisis sanitaria tienen la culpa los hábitos alimenticios, el descuido de la salud y los gobiernos anteriores. Una y otra vez se repite esto. No importa si el mensaje es falso o, al menos, parcialmente falso, se ha logrado colocarlo con la ayuda involuntaria de la clase política desplazada que no deja de mostrar sus pillerías.

Así, mientras la comentocracia y la oposición política no logren romper su círculo íntimo (y no parecen querer hacerlo) y dejen de asumir el papel de víctimas de las circunstancias, la popularidad presidencial se mantendrá. Por el momento, el único adversario verdaderamente peligroso del presidente es el propio AMLO.