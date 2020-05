En todo el mundo, los gobiernos, las empresas y les ciudadanes se han preguntado, al menos en un par de ocasiones, si las cuarentenas tan largas no han sido un error. Después de todo, el Covid-19 estará con nosotros, con ese nosotros de la globalidad, durante el tiempo que tarde en hallarse una vacuna y aplicarse a nivel mundial. Voces como las de Boris y Donald (personajes que deberían ser parte del elenco del Conde Patula y no gente real) resienten el hecho de que por evitar el daño a la población más vulnerable (y prescindible, según ellos) se ha causado un gran daño económico, social, político y psicológico a todes.

Contra la tibia opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos de varios países anuncian la vuelta a una “nueva normalidad” o cosas parecidas. Por cierto, no hay novedad en el uso de ideas de este tipo, pero la “nueva normalidad” tiene cola… y larga. Las grandes empresas se encontrarán con un mercado de trabajo hambreado y desesperado, dispuesto a ceder prestaciones, salarios adecuados y otras cosillas con tal de volver a encontrar trabajo. Algunos sectores de las clases medias, apeñuscadas en la aspiración de mejorar, se encontrarán con la sorpresa de que ha bajado su nivel de vida… y de consumo. Las pequeñas y medianas empresas, si no han quebrado a estas alturas, tratarán de sobrevivir a como dé lugar. Este drama se ha vaticinado, pero se verá que vivirlo es otra cosa.

El gobierno de México está siguiendo esta ola llamada “nueva normalidad”. La “vieja normalidad” ya era mala y la “nueva” seguramente será peor, pero servirá para excusar los errores y las mentiras cometidos. No será extraño que, igual que otros países, se apele a ideas del tipo: “es hora de estar unidos todos”, “no es momento para dudar ni dividirnos”, “todos somos mexicanos (o británicos o americanos o…etc.)”. Basura ideológica que suena bien, pero esconde la entronización de un pensamiento único.

¿Cómo será esa “nueva normalidad”? Tal vez la clave de ese entorno pos-pandemia reside en la forma del cómo se haya gestionado la enfermedad. Al respecto, en un artículo de abril pasado, el filósofo coreano avecindado en Berlín, Byung-Chul Han*, sugiere que las sociedades autoritarias han enfrentado con más éxito la pandemia que las occidentales. Por sociedades autoritarias no se refiere necesariamente a aquellas en que no existe la democracia, sino específicamente a ciertas sociedades asiáticas sean o no democráticas: China, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Singapur.

Una de las razones clave, dice Byung es: “Estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo). Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado.” La vida está mucho más organizada en Asia que en Europa o América. Los asiáticos apostaron mucho más a la vigilancia digital o el Big Data que raya en el Big Brother. Dice el filósofo: “Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas.”

En Asia, ningún ciudadano se enoja porque el Estado se dedica a recolectar datos personales. Ni siquiera en Corea del Sur o en Japón. China ha ido más allá mediante un sistema de vigilancia de 200 millones de cámaras, drones termómetros en lugares estratégicos y grupos de espionaje de los teléfonos móviles que rastrean en todo momento a los usuarios. En pocas palabras, la esfera privada tiene el tamaño de una canica pequeña.

El Big Brother es usado a favor del combate a la pandemia y sin que nadie en China proteste por ello. No hay una conciencia crítica hacia la vigilancia digital, como en Europa y América. Según Byung, esto se debe a: “En Asia impera el colectivismo. No hay un individualismo acentuado. No es lo mismo el individualismo que el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia.” El Big Data resulta más eficaz para combatir al COVID 2019 que el cierre de fronteras, pero en Occidente no se puede usar libremente porque existen las leyes de privacidad.

¿Esta es la disyuntiva, Big Brother o sucumbir a la pandemia? Recordemos el lema del Socialismo Inglés de la novela 1984: “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.”

La semana entrante, la segunda parte.

*https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html