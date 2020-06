Los gobiernos del mundo plantearon un tema de salud como si fuera una guerra. Al virus que causa el COVID-19 lo declararon un enemigo. ¿Por qué no? No es la primera vez que eso sucede. En los años 70, se declaró la guerra contra las drogas, cuando era un asunto de salud y de derechos. Así, en lugar de dar recursos a médicos y psicólogos, se les encomendó la tarea a soldados y policías. Luego, el enemigo fue el terrorismo. De nuevo entraron en acción policías, espionaje, etc. No deja de ser paradójico que el vendedor de armas más grande del mundo (Estados Unidos) declare la guerra al terrorismo.

En ambas ocasiones, estas guerras se perdieron, pero el saldo que dejaron es abominable: consumidores que, en lugar de ser atendidos por médicos, son encarcelados o estigmatizados, el encumbramiento de cárteles, la merma en los derechos civiles, devastación de países enteros, etc.

Esta corta guerra contra el COVID-19 ya se perdió. En una entrevista de hace unos meses, Byung-Chul Han escupe una frase devastadora: “Sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente”. Es inevitable no recordar a Will Smith paseando por un New York (Soy Leyenda-2007) vacío y peligroso, colonizado por animales y plantas. O Charlton Heston en Los Ángeles (Omega Man-1971), atrincherado para defenderse, o Vincent Price (El último hombre sobre la Tierra-1964) en alguna ciudad europea disfrazada de norteamericana.

Tres personajes tratando de escapar de los contagiados por un microorganismo que los ha convertido en amenazas. De inmediato, salen a relucir las imágenes de calles y parques sin gente, de animales adueñándose de los espacios vacíos. ¿Somos ese Will-Charlton-Vincent procurando sobrevivir para lo cual debemos evitar a los contagiados?

- Dice Byung-Chul Han: “la muerte no es democrática, no arrasa a todos por igual.” La pandemia del Covid-19 ha hecho evidente que los peores servicios médicos y con ello las menores posibilidades de sobrevivir les corresponden a los sectores más desprotegidos de la sociedad. ¿Dónde está la diferencia con respecto a otras enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, el VIH o la diabetes? El trabajo desde casa no es posible para los vendedores ambulantes, los que limpian las calles, los cuidadores, los albañiles, los obreros y un gran conjunto de personas. En los países como México la situación es peor que en Europa y los Estados Unidos. Una especie de Elysium (2013) sin un Matt Damon justiciero.

- “La pandemia no es solamente un problema médico sino social, ahí donde había graves problemas sociales los daños han sido más graves.” A Italia, España y Francia les fue peor que a Alemania. En Estados Unidos y Brasil los conflictos sociales tienden a agravar los estragos de la pandemia. El Mundo Feliz de Alfas y Betas es un mundo suicida.

- “Como es bien sabido, del miedo se alimentan los autócratas.” Ahí están los casos de Maduro y Ortega, pero también de Trump y de López Obrador. Pero las crisis provocan que se siga a los líderes, cualquier clase de líderes, incluso si es un Frank Underwood del Tercer Mundo.

- “El choque pandémico hará que la biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apodere de nuestro cuerpo.” En Asia se toma la temperatura en el transporte público y en las oficinas corporativas. En México y los aeropuertos se empieza a hacer lo mismo. Si el 11 de septiembre limitó derechos civiles, la pandemia dará derecho al Estado a vigilar tu cuerpo. Trozos de Gattaca se cuelan en la realidad.

- “En una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida.” Otra vez, el único momento de placer en una sociedad que padece exceso de vigilancia y te inspecciona es el de la muerte. Edward G. Robinson agonizando mientras ve paisajes hermosos y escucha la sinfonía 6 de Beethoven.

- “La histeria de la supervivencia hace que la sociedad sea tan inhumana. A quien tenemos al lado es un potencial portador del virus y hay que mantenerse a distancia.” La misma clase de desconfianza que hace decir al actor Steven Yeun (Walking Dead) “Estás rodeado de zombis, esas son las malas noticias.”

Es posible que ninguna o solo algunas de las formulaciones de Han se hagan realidad, pero en la siguiente enfermedad (y la habrá), los niños habrán tenido razón: los monstruos viven en los armarios y bajo la cama. No importa que las formulaciones no se cumplan del todo, esta guerra declarada ya se perdió.

Termino con una frase de Han: “La Covid-19 hará que el poder mundial se desplace un poco más hacia Asia. Visto así, el virus marca un cambio de era”.