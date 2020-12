Para sustentar la alianza opositora partidista se han relacionado dos ideas: 1) el presidente López avanza en la construcción de un autoritarismo similar al del priismo, pero aumentado; 2) ergo, se requiere, precisamente, de esa alianza para frenarlo. Parecen dos ideas obvias, una que lleva a la otra, pero no es así. No dudo ni un ápice de la primera, pero la llegada a la segunda pasa por varios asegunes. ¿Por qué creer que la suma de las partes es mayor y más poderosa que la fuerza que las barrió en 2018? ¿cómo saber que no es la suma de miserias, cómo escribió recientemente un antiguo partidario de Ricardo Anaya?

No dudo que la alianza opositora partidaria sea una idea necesaria, pero esto no quiere decir que alcance para cumplir su propósito de arrebatarle a MORENA la mayoría en la Cámara de Diputados. Se dice que cada día crece más la indignación y/o desencanto en el gobierno del presidente López. La verdad es que no hay una forma fidedigna de probar esto. Las encuestas parecen decir que la popularidad del presidente y su aceptación se mantienen en muy buenos niveles, pero, dirán los opositores, MORENA no es López, ¿o sí?

La verdad es que MORENA no existe. El partido se sustenta casi totalmente en su líder y jefe máximo, pero eso puede ser suficiente para repetir un triunfo electoral similar al de 2018 en la Cámara de Diputados y ganar la mayoría de gubernaturas que se juegan. El presidente López ha tenido éxito en cuatro cosas esenciales: 1) intervenir impunemente en el proceso electoral, ahora con la venia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 2) poner la elección en términos de buenos contra malos, es decir, el proyecto no corrupto, el del pueblo, el que da dinero solo por existir, el que cree en la grandeza de las y los mexicanos, en los buenos alimentos nacionales, etc., contra los corruptos, los explotadores. Dirán que estas son fantasías, demagogia y mentiras, lo cual es cierto, pero otra vez no importa, lo que importa es la percepción sobre esto. Tal vez muchos, muchísimos habitantes de un país tan lastimado necesitaban este ejercicio de apapacho; 3) ha convencido a buena parte del electorado (no sólo el suyo) de que todo tiempo neoliberal pasado fue peor. Curiosamente, en esta tarea de convencer al electorado le ayudaron con sus excesos sus ahora opositores; 4) y, por último, pero no menos importante, es el candidato a todos los puestos que se jugarán en la contienda. La alianza no competirá contra candidatos morenistas, sino contra el presidente.

Se argumentará que hay muchas razones para votar en contra del partido de López Obrador. Es cierto, la más grave es el pésimo manejo de la pandemia. La semana pasada (7-13 de diciembre), por ejemplo, fue la peor en cuanto a los contagios nuevos: 74,194 y en el número de muertes estamos como en agosto pasado. El país tiene la peor tasa de letalidad del mundo entre los que presentan más contagios, en varias ciudades los hospitales están prácticamente a punto del colapso. Pese a esto y muchas otras evidencias, las encuestas siguen diciendo que la mayoría cree que el gobierno ha manejado bien la situación. Esta visión no ha logrado ser mellada por la Alianza Federalista de gobernadores o por los partidos opositores.

Otro ejemplo de la falta de efectividad de las oposiciones partidarias fue la reciente discusión de las modificaciones a la Ley del Banco de México. La intentona del senador Ricardo Monreal fue frenada momentáneamente por los directivos de la propia institución, expertos nacionales e internacionales, calificadoras y hasta por Santiago Nieto, cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Dónde estuvieron los partidos opositores en el tema? No se escucha suficientemente su voz en las coyunturas, pero tampoco en los temas fundamentales.

Muchos de los argumentos de la alianza se sustentan en el caso venezolano. Se dice que la consolidación del poder chavista ocurrió por la división de las oposiciones. Esto es cierto, pero no fue la única razón, también contó el desprestigio que cargaban las oposiciones, su historial de corrupción y escándalos. Lo mismo, Chávez parecía tener un proyecto de nación que incluía a las clases bajas y medias, mientras que las oposiciones repetían sus viejas fórmulas. Si se va a retomar la historia, hay que tomarla completa.

La alianza tendrá retos formidables: la selección de candidatos y la elaboración de propuestas atractivas más allá del estar en contra del presidente López. En un país de candidatos chapulines y/o desprestigiados, deberá presentar propuestas razonablemente aceptables. También, preparar un catálogo que la coloque en las coyunturas y en los temas de largo plazo, algo que parece difícil.

Pero la tarea más importante es: separar a MORENA de la imagen de López Obrador.